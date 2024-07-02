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"Секретов не осталось". В России изучили взрыватель ракеты ATACMS - 02.07.2024, ПРАЙМ
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"Секретов не осталось". В России изучили взрыватель ракеты ATACMS
"Секретов не осталось". В России изучили взрыватель ракеты ATACMS - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Секретов не осталось". В России изучили взрыватель ракеты ATACMS
Специалисты из России досконально изучили сложный и многокомпонентный взрыватель ракеты, о чем агентству РИА Новости рассказал специалист по работе с... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T07:49+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Специалисты из России досконально изучили сложный и многокомпонентный взрыватель ракеты, о чем агентству РИА Новости рассказал специалист по работе с вооружением."Данная боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS. Мы произвели обезвреживание взрывателя. На нем установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества переданы на экспертизу для изучения", - заявил собеседник издания. Кроме того, уточняется, что у специалистов получилось вскрыть корпус взрывателя ракеты и обнаружить внутри сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач. Как отметил эксперт, подобная конструкция может быть связана с безопасностью применения.ATACMS представляют из себя твердотопливную тактическую баллистическая ракету класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 километров.
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россия, сша, ракеты atacms
РОССИЯ, США, ракеты ATACMS
07:49 02.07.2024
 
"Секретов не осталось". В России изучили взрыватель ракеты ATACMS

Российские специалисты изучили и проанализировали взрыватель ракеты ATACMS

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Специалисты из России досконально изучили сложный и многокомпонентный взрыватель ракеты, о чем агентству РИА Новости рассказал специалист по работе с вооружением.
"Данная боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS. Мы произвели обезвреживание взрывателя. На нем установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества переданы на экспертизу для изучения", - заявил собеседник издания.
Кроме того, уточняется, что у специалистов получилось вскрыть корпус взрывателя ракеты и обнаружить внутри сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач. Как отметил эксперт, подобная конструкция может быть связана с безопасностью применения.
ATACMS представляют из себя твердотопливную тактическую баллистическая ракету класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 километров.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
Украина требует от США отмены запрета на удары ATACMS по России, пишет СМИ
23 июня, 06:32
 
РОССИЯСШАракеты ATACMS
 
 
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