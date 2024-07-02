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"Аврора" увеличила число авиарейсов между Сахалином и южными Курилами
"Аврора" увеличила число авиарейсов между Сахалином и южными Курилами - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Аврора" увеличила число авиарейсов между Сахалином и южными Курилами
Авиакомпания "Аврора" с 1 июля увеличила число рейсов между Сахалином и курильским островом Итуруп до 19 в неделю из-за высокого спроса на это направление,... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:25+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аврора" с 1 июля увеличила число рейсов между Сахалином и курильским островом Итуруп до 19 в неделю из-за высокого спроса на это направление, сообщила во вторник пресс-служба перевозчика. "С 1 июля авиакомпания "Аврора" увеличивает частоту выполнения социально значимых рейсов по маршруту Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск. Таким образом, количество вылетов по данному направлению будет достигать 19 рейсов в неделю в связи с высоким спросом на перелеты по этому маршруту", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, такой график сохранится до 29 сентября 2024 года. Ранее "Аврора" выполняла 14 рейсов в неделю – по два ежедневно. "Аврора" — крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке. Ее парк насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6. В 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина на базе "Авроры" была создана единая дальневосточная авиакомпания. В нее вошли региональные перевозчики: "Хабаровские авиалинии", "Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие" и "ЧукотАвиа".
https://1prime.ru/20240702/aeroflot-849659755.html
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россия, сахалин, авиарейсы, авиакомпания аврора
Экономика, РОССИЯ, Сахалин, авиарейсы, авиакомпания Аврора
"Аврора" увеличила число авиарейсов между Сахалином и южными Курилами
"Аврора" увеличила число рейсов между Сахалином и южными Курилами до 19 в неделю
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аврора" с 1 июля увеличила число рейсов между Сахалином и курильским островом Итуруп до 19 в неделю из-за высокого спроса на это направление, сообщила во вторник пресс-служба перевозчика.
"С 1 июля авиакомпания "Аврора" увеличивает частоту выполнения социально значимых рейсов по маршруту Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск. Таким образом, количество вылетов по данному направлению будет достигать 19 рейсов в неделю в связи с высоким спросом на перелеты по этому маршруту", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, такой график сохранится до 29 сентября 2024 года. Ранее "Аврора" выполняла 14 рейсов в неделю – по два ежедневно.
"Аврора" — крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке. Ее парк насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6.
"Аэрофлот" возобновит полеты на Сейшелы
В 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина на базе "Авроры" была создана единая дальневосточная авиакомпания. В нее вошли региональные перевозчики: "Хабаровские авиалинии", "Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие" и "ЧукотАвиа".