https://1prime.ru/20240702/aviareys-849663226.html

"Аврора" увеличила число авиарейсов между Сахалином и южными Курилами

"Аврора" увеличила число авиарейсов между Сахалином и южными Курилами - 02.07.2024, ПРАЙМ

"Аврора" увеличила число авиарейсов между Сахалином и южными Курилами

Авиакомпания "Аврора" с 1 июля увеличила число рейсов между Сахалином и курильским островом Итуруп до 19 в неделю из-за высокого спроса на это направление,... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T14:25+0300

2024-07-02T14:25+0300

2024-07-02T14:25+0300

экономика

россия

сахалин

авиарейсы

авиакомпания аврора

https://cdnn.1prime.ru/img/77048/49/770484967_0:45:1467:870_1920x0_80_0_0_0b8d3d339639048f6afa9bc6b18e4e07.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аврора" с 1 июля увеличила число рейсов между Сахалином и курильским островом Итуруп до 19 в неделю из-за высокого спроса на это направление, сообщила во вторник пресс-служба перевозчика. "С 1 июля авиакомпания "Аврора" увеличивает частоту выполнения социально значимых рейсов по маршруту Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск. Таким образом, количество вылетов по данному направлению будет достигать 19 рейсов в неделю в связи с высоким спросом на перелеты по этому маршруту", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, такой график сохранится до 29 сентября 2024 года. Ранее "Аврора" выполняла 14 рейсов в неделю – по два ежедневно. "Аврора" — крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке. Ее парк насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6. В 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина на базе "Авроры" была создана единая дальневосточная авиакомпания. В нее вошли региональные перевозчики: "Хабаровские авиалинии", "Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие" и "ЧукотАвиа".

https://1prime.ru/20240702/aeroflot-849659755.html

сахалин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сахалин, авиарейсы, авиакомпания аврора