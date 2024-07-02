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Названы популярные в России кроссоверы с проблемными коробками передач
Названы популярные в России кроссоверы с проблемными коробками передач - 02.07.2024, ПРАЙМ
Названы популярные в России кроссоверы с проблемными коробками передач
Владельцы нескольких популярных в России кроссоверов сталкиваются с проблемами, связанными с работой коробки передач. Этим с "Российской газетой" поделился... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:36+0300
2024-07-02T11:36+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Владельцы нескольких популярных в России кроссоверов сталкиваются с проблемами, связанными с работой коробки передач. Этим с "Российской газетой" поделился глава отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев.По словам Антюфьева, у Jeep Grand Cherokee 2000-2010 годов выпуска часто возникают проблемы с трансмиссией, особенно с моделью 722.6. Nissan X-Trail с трансмиссией Jatco JF613E также имеет свои проблемы, особенно при агрессивном стиле вождения и экстремальных условиях эксплуатации.Эксперт заметил, что Volkswagen Tiguan с 6-ступенчатой коробкой передач 09M также требует внимательного обслуживания, а Chevrolet и Opel с коробкой 6T30 могут иметь проблемы с перегревом.Некоторые модели автомобилей Nissan (Pathfinder, Patrol до 2016 года) и некоторые модели Infiniti до 2010 года оснащены автоматической коробкой передач Jatco JR507E. Механическая часть этой коробки надежна, но электроника может быть непредсказуемой, заключил эксперт.В издании подчеркнули, что при покупке авто на вторичном рынке, необходимо перед покупкой провести диагностику автоматической трансмиссии в специализированном техническом центре.
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россия, авто
Названы популярные в России кроссоверы с проблемными коробками передач
Автоэксперт Антюфьев назвал шесть кроссоверов с проблемными коробками передач
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Владельцы нескольких популярных в России кроссоверов сталкиваются с проблемами, связанными с работой коробки передач. Этим с "Российской газетой" поделился
глава отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев.
По словам Антюфьева, у Jeep Grand Cherokee 2000-2010 годов выпуска часто возникают проблемы с трансмиссией, особенно с моделью 722.6. Nissan X-Trail с трансмиссией Jatco JF613E также имеет свои проблемы, особенно при агрессивном стиле вождения и экстремальных условиях эксплуатации.
Эксперт заметил, что Volkswagen Tiguan с 6-ступенчатой коробкой передач 09M также требует внимательного обслуживания, а Chevrolet и Opel с коробкой 6T30 могут иметь проблемы с перегревом.
Некоторые модели автомобилей Nissan (Pathfinder, Patrol до 2016 года) и некоторые модели Infiniti до 2010 года оснащены автоматической коробкой передач Jatco JR507E. Механическая часть этой коробки надежна, но электроника может быть непредсказуемой, заключил эксперт.
В издании подчеркнули, что при покупке авто на вторичном рынке, необходимо перед покупкой провести диагностику автоматической трансмиссии в специализированном техническом центре.
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