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ЦБ отметил рост доли убыточных банков в России - 02.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ отметил рост доли убыточных банков в России
ЦБ отметил рост доли убыточных банков в России - 02.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост доли убыточных банков в России
Доля убыточных банков в общем количестве кредитных организаций РФ с января по май текущего года увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 13,1% с 9,6%, следует... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T16:04+0300
2024-07-02T16:04+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Доля убыточных банков в общем количестве кредитных организаций РФ с января по май текущего года увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 13,1% с 9,6%, следует из опубликованных ЦБ РФ данных сборника департамента банковского регулирования и аналитики "Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации". Согласно данным таблицы, показывающей финансовый результат деятельности действующих кредитных организаций, если в начале 2024 года из 324 банков к числу убыточных относился 31, то на 1 июня при сокращении общего числа банков до 320 убыточными уже оказались 42 банка. Основной рост числа убыточных банков произошел в период с 1 января по 1 апреля – с 31 до 40 кредитных организаций, за этот же период общее число банков сократилось до 320. По состоянию на 1 мая число убыточных пополнили еще два банка, с начала мая по 1 июня число убыточных банков оставалось неизменным – 42 организации. Объем их убытков по состоянию на 1 июня составил 30,6 миллиарда рублей.
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Банк России, РОССИЯ, Банки
16:04 02.07.2024
 
ЦБ отметил рост доли убыточных банков в России

ЦБ: доля убыточных банков в России за январь-май выросла до 13 процентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Доля убыточных банков в общем количестве кредитных организаций РФ с января по май текущего года увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 13,1% с 9,6%, следует из опубликованных ЦБ РФ данных сборника департамента банковского регулирования и аналитики "Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации".
Согласно данным таблицы, показывающей финансовый результат деятельности действующих кредитных организаций, если в начале 2024 года из 324 банков к числу убыточных относился 31, то на 1 июня при сокращении общего числа банков до 320 убыточными уже оказались 42 банка.
Основной рост числа убыточных банков произошел в период с 1 января по 1 апреля – с 31 до 40 кредитных организаций, за этот же период общее число банков сократилось до 320. По состоянию на 1 мая число убыточных пополнили еще два банка, с начала мая по 1 июня число убыточных банков оставалось неизменным – 42 организации. Объем их убытков по состоянию на 1 июня составил 30,6 миллиарда рублей.
 
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