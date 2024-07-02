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ЦБ отметил рост доли убыточных банков в России

ЦБ отметил рост доли убыточных банков в России - 02.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост доли убыточных банков в России

Доля убыточных банков в общем количестве кредитных организаций РФ с января по май текущего года увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 13,1% с 9,6%, следует... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T16:04+0300

2024-07-02T16:04+0300

2024-07-02T16:04+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Доля убыточных банков в общем количестве кредитных организаций РФ с января по май текущего года увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 13,1% с 9,6%, следует из опубликованных ЦБ РФ данных сборника департамента банковского регулирования и аналитики "Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации". Согласно данным таблицы, показывающей финансовый результат деятельности действующих кредитных организаций, если в начале 2024 года из 324 банков к числу убыточных относился 31, то на 1 июня при сокращении общего числа банков до 320 убыточными уже оказались 42 банка. Основной рост числа убыточных банков произошел в период с 1 января по 1 апреля – с 31 до 40 кредитных организаций, за этот же период общее число банков сократилось до 320. По состоянию на 1 мая число убыточных пополнили еще два банка, с начала мая по 1 июня число убыточных банков оставалось неизменным – 42 организации. Объем их убытков по состоянию на 1 июня составил 30,6 миллиарда рублей.

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