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Белоруссия станет членом ШОС на саммите в Астане, заявил Ушаков
Белоруссия станет членом ШОС на саммите в Астане, заявил Ушаков - 02.07.2024, ПРАЙМ
Белоруссия станет членом ШОС на саммите в Астане, заявил Ушаков
Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества станет важным политическим событием, заявил помощник президента России по международным делам... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T17:21+0300
2024-07-02T17:21+0300
2024-07-02T17:21+0300
политика
белоруссия
шос
юрий ушаков
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества станет важным политическим событием, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, а Белоруссия подала заявку на членство.Чиновник поговорил с журналистами в преддверии саммита ШОС, который пройдет в Астане третьего и четвертого июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию"."Мы считаем, что присоединение Белоруссии к ШОС - это весьма значимое политическое событие", - сказал он.Ушаков добавил, что на саммите планируется подвести итоги работы страны для вступления в ШОС и предоставить ей статус полноправного члена ШОС. Он добавил, что в самом начале заседания в Астане будут официально подведены итоги работы Белоруссии по вступлению в организацию. По словам Ушакова, прези дент Белоруссии Александр Лукашенко выступит на заседании глав государств ШОС.
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белоруссия, шос, юрий ушаков
Политика, БЕЛОРУССИЯ, ШОС, Юрий Ушаков
Белоруссия станет членом ШОС на саммите в Астане, заявил Ушаков
Ушаков назвал вступление Белоруссии в ШОС важным политическим событием
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества станет важным политическим событием, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, а Белоруссия подала заявку на членство.
Чиновник поговорил с журналистами в преддверии саммита ШОС, который пройдет в Астане третьего и четвертого июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
"Мы считаем, что присоединение Белоруссии к ШОС - это весьма значимое политическое событие", - сказал он.
Ушаков добавил, что на саммите планируется подвести итоги работы страны для вступления в ШОС и предоставить ей статус полноправного члена ШОС.
Он добавил, что в самом начале заседания в Астане будут официально подведены итоги работы Белоруссии по вступлению в организацию. По словам Ушакова, прези дент Белоруссии Александр Лукашенко выступит на заседании глав государств ШОС.
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