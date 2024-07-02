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Бензин подорожал на бирже в России во вторник

Бензин подорожал на бирже в России во вторник - 02.07.2024, ПРАЙМ

Бензин подорожал на бирже в России во вторник

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжает расти высокими темпами, так, за вторник марки Аи-92 и Аи-95... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T15:03+0300

2024-07-02T15:03+0300

2024-07-02T15:03+0300

энергетика

россия

спбмтсб

бензин

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжает расти высокими темпами, так, за вторник марки Аи-92 и Аи-95 подорожали почти на 2%, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 1,88% - до 54 820 рублей за тонну. Марка Аи-92 также подорожала - на 1,6%, до 65 663 рублей за тонну. При этом Аи-92 непрерывно дорожает каждую сессию около недели подряд, Аи-95 - около трех. Цена на летнее дизельное топливо во вторник выросла на 0,54% - до 60 049 рублей за тонну. Тонна мазута по итогам торговой сессии подорожала на 1,56%, до 29 178 рублей, авиакеросина - на 3,18%, до 78 959 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) поднялась на 3,56% - до 23 902 рублей за тонну. В субботу правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен, при этом сообщалось, что с 1 июля он должен продолжить действие. Власти же допускали, что снятие ограничений возможно будет продлено исходя из ситуации на рынке. В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.

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россия, спбмтсб, бензин