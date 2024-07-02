https://1prime.ru/20240702/berbok-849657867.html

Самолет Бербок нарушил запрет ночных полетов, введенный ее же партией

Самолет Бербок нарушил запрет ночных полетов, введенный ее же партией - 02.07.2024, ПРАЙМ

Самолет Бербок нарушил запрет ночных полетов, введенный ее же партией

Самолет министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после посещения матча нарушил запрет на ночные полеты во Франкфурте-на-Майне, введенный ее же партией... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T12:27+0300

2024-07-02T12:27+0300

2024-07-02T12:27+0300

германия

бербок

самолет

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Самолет министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после посещения матча нарушил запрет на ночные полеты во Франкфурте-на-Майне, введенный ее же партией "Зеленых", передает Bild."На юге Франкфурта прозвучал громкий рев роторов. Через 54 минуты после вступления в силу действующего ежедневно запрета на ночные полеты. Это был самолет Анналены Бербок", — говорится в материале.В статье отмечается, что сама Бербок инициировала введение запрета на шум в аэропорту Франкфурта, и перед чемпионатом Европы по футболу члены ее партии рекомендовали использовать поезда вместо ночных рейсов.Тем не менее, министр проигнорировала эти рекомендации, совершив полет после посещения матча между Германией и Швейцарией.В издании заметили, что в рамках своей предвыборной кампании Бербок призвала увеличить стоимость авиаперелетов, чтобы сделать их нецелесообразными.

https://1prime.ru/20240701/berbok-849635230.html

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германия, бербок, самолет