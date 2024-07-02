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Самолет Бербок нарушил запрет ночных полетов, введенный ее же партией - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Самолет Бербок нарушил запрет ночных полетов, введенный ее же партией
Самолет Бербок нарушил запрет ночных полетов, введенный ее же партией - 02.07.2024, ПРАЙМ
Самолет Бербок нарушил запрет ночных полетов, введенный ее же партией
Самолет министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после посещения матча нарушил запрет на ночные полеты во Франкфурте-на-Майне, введенный ее же партией... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:27+0300
2024-07-02T12:27+0300
германия
бербок
самолет
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Самолет министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после посещения матча нарушил запрет на ночные полеты во Франкфурте-на-Майне, введенный ее же партией "Зеленых", передает Bild."На юге Франкфурта прозвучал громкий рев роторов. Через 54 минуты после вступления в силу действующего ежедневно запрета на ночные полеты. Это был самолет Анналены Бербок", — говорится в материале.В статье отмечается, что сама Бербок инициировала введение запрета на шум в аэропорту Франкфурта, и перед чемпионатом Европы по футболу члены ее партии рекомендовали использовать поезда вместо ночных рейсов.Тем не менее, министр проигнорировала эти рекомендации, совершив полет после посещения матча между Германией и Швейцарией.В издании заметили, что в рамках своей предвыборной кампании Бербок призвала увеличить стоимость авиаперелетов, чтобы сделать их нецелесообразными.
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германия, бербок, самолет
ГЕРМАНИЯ, БЕРБОК, самолет
12:27 02.07.2024
 
Самолет Бербок нарушил запрет ночных полетов, введенный ее же партией

Самолет главы МИД ФРГ нарушил запрет ночных перелетов, введенный ее же партией

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкА. Бербок
А. Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Самолет министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после посещения матча нарушил запрет на ночные полеты во Франкфурте-на-Майне, введенный ее же партией "Зеленых", передает Bild.
"На юге Франкфурта прозвучал громкий рев роторов. Через 54 минуты после вступления в силу действующего ежедневно запрета на ночные полеты. Это был самолет Анналены Бербок", — говорится в материале.
В статье отмечается, что сама Бербок инициировала введение запрета на шум в аэропорту Франкфурта, и перед чемпионатом Европы по футболу члены ее партии рекомендовали использовать поезда вместо ночных рейсов.
Тем не менее, министр проигнорировала эти рекомендации, совершив полет после посещения матча между Германией и Швейцарией.
В издании заметили, что в рамках своей предвыборной кампании Бербок призвала увеличить стоимость авиаперелетов, чтобы сделать их нецелесообразными.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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ГЕРМАНИЯБЕРБОКсамолет
 
 
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