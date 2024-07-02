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Авиабомба, которая изменит ситуацию на Украине: Россия применила ФАБ-3000
Авиабомба, которая изменит ситуацию на Украине: Россия применила ФАБ-3000 - 02.07.2024, ПРАЙМ
Авиабомба, которая изменит ситуацию на Украине: Россия применила ФАБ-3000
В июне российская армия в первый раз применила бомбу ФАБ-3000, которая несет в себе разрушительные для ВСУ последствия. Об этом пишет издание Business Insider. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T13:49+0300
2024-07-02T13:49+0300
2024-07-02T13:54+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. В июне российская армия в первый раз применила бомбу ФАБ-3000, которая несет в себе разрушительные для ВСУ последствия. Об этом пишет издание Business Insider. Так, газета пишет, что вышеупомянутая бомба хоть и стала применяться совсем недавно, а уже успела показать свой потенциал на поле боя. Отмечается, что, даже не попадая в конкретные цели, область поражения планирующей бомбы очень велика. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ свою очередь, украинские власти отметили, что пока не в состоянии дать точную оценки разрушительности ФАБ-3000, так как она представляет собой обычную бомбу, которая при необходимости может быть преобразована в планирующую.Согласно информации статьи, российские Вооруженные силы в последнее время стали все чаще использовать планирующие бомбы, наносящие колоссальный ущерб противникам. Таким образом, в скоро времени эти бомбы могут сыграть большую роль в конфликте.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
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россия, украина, вооружение, авиабомбы
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, вооружение, Авиабомбы
Авиабомба, которая изменит ситуацию на Украине: Россия применила ФАБ-3000
BI: ФАБ-3000 усилила разрушительный потенциал российских авиаударов по ВСУ
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
В июне российская армия в первый раз применила бомбу ФАБ-3000, которая несет в себе разрушительные для ВСУ последствия. Об этом пишет
издание Business Insider.
Так, газета пишет, что вышеупомянутая бомба хоть и стала применяться совсем недавно, а уже успела показать свой потенциал на поле боя. Отмечается, что, даже не попадая в конкретные цели, область поражения планирующей бомбы очень велика.
В свою очередь, украинские власти отметили, что пока не в состоянии дать точную оценки разрушительности ФАБ-3000, так как она представляет собой обычную бомбу, которая при необходимости может быть преобразована в планирующую.
Согласно информации статьи, российские Вооруженные силы в последнее время стали все чаще использовать планирующие бомбы, наносящие колоссальный ущерб противникам. Таким образом, в скоро времени эти бомбы могут сыграть большую роль в конфликте.
"Удручающая ситуация". Украина собственными руками лишила себя будущего Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>