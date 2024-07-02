https://1prime.ru/20240702/briks-849646777.html

В США предсказали странам БРИКС хорошее будущее

В США предсказали странам БРИКС хорошее будущее - 02.07.2024, ПРАЙМ

В США предсказали странам БРИКС хорошее будущее

Страны БРИКС ждет хорошее будущее, но судьба самой организации пока неизвества. Об этом агентству РИА Новости рассказал американский инвестор Джим Роджерс. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T05:56+0300

2024-07-02T05:56+0300

2024-07-02T05:56+0300

россия

брикс

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ВАШИНГТОН, 2 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС ждет хорошее будущее, но судьба самой организации пока неизвества. Об этом агентству РИА Новости рассказал американский инвестор Джим Роджерс. "Не знаю, сможет ли БРИКС выжить, но у этих стран все будет хорошо в будущем", - рассказал он изданию, оценивая перспективы объединения и его членов. Он также добавил, что между государствами БРИКС а данный момент недостостаточно сплоченности, хоть и они являются довольно крупными игроками на мировой арене. Россия первого января стала председателем БРИКС на грядущий год, который стартовал с присоединения новых членов к организации - Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

https://1prime.ru/20240628/briks-849565980.html

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