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В США предсказали странам БРИКС хорошее будущее - 02.07.2024, ПРАЙМ
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В США предсказали странам БРИКС хорошее будущее
В США предсказали странам БРИКС хорошее будущее - 02.07.2024, ПРАЙМ
В США предсказали странам БРИКС хорошее будущее
Страны БРИКС ждет хорошее будущее, но судьба самой организации пока неизвества. Об этом агентству РИА Новости рассказал американский инвестор Джим Роджерс. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T05:56+0300
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россия
брикс
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ВАШИНГТОН, 2 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС ждет хорошее будущее, но судьба самой организации пока неизвества. Об этом агентству РИА Новости рассказал американский инвестор Джим Роджерс. "Не знаю, сможет ли БРИКС выжить, но у этих стран все будет хорошо в будущем", - рассказал он изданию, оценивая перспективы объединения и его членов. Он также добавил, что между государствами БРИКС а данный момент недостостаточно сплоченности, хоть и они являются довольно крупными игроками на мировой арене. Россия первого января стала председателем БРИКС на грядущий год, который стартовал с присоединения новых членов к организации - Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
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россия, брикс
РОССИЯ, БРИКС
05:56 02.07.2024
 
В США предсказали странам БРИКС хорошее будущее

Инвестор Роджерс: у стран БРИКС хорошее будущее, но его судьба пока неизвестна

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 2 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС ждет хорошее будущее, но судьба самой организации пока неизвества. Об этом агентству РИА Новости рассказал американский инвестор Джим Роджерс.
"Не знаю, сможет ли БРИКС выжить, но у этих стран все будет хорошо в будущем", - рассказал он изданию, оценивая перспективы объединения и его членов.
Он также добавил, что между государствами БРИКС а данный момент недостостаточно сплоченности, хоть и они являются довольно крупными игроками на мировой арене.
Россия первого января стала председателем БРИКС на грядущий год, который стартовал с присоединения новых членов к организации - Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
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