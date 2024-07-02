https://1prime.ru/20240702/briks-849657273.html

Правительство изучит создание координирующей структуры для БРИКС

Правительство изучит создание координирующей структуры для БРИКС - 02.07.2024, ПРАЙМ

Правительство изучит создание координирующей структуры для БРИКС

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа рассмотреть вопрос о создании координирующей организации для инициативы "Новая технологическая... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T12:04+0300

2024-07-02T12:04+0300

2024-07-02T12:04+0300

кабмин

брикс

россия

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа рассмотреть вопрос о создании координирующей организации для инициативы "Новая технологическая платформа БРИКС", соответствующий перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных государственных корпораций, компаний с государственным участием и иных организаций ... принять меры, направленные на реализацию инициативы "Новая технологическая платформа БРИКС", рассмотрев вопросы о создании координирующей организации", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - 1 августа. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20240702/briks-849646777.html

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брикс, россия, аси