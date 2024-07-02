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Правительство изучит создание координирующей структуры для БРИКС - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Правительство изучит создание координирующей структуры для БРИКС
Правительство изучит создание координирующей структуры для БРИКС - 02.07.2024, ПРАЙМ
Правительство изучит создание координирующей структуры для БРИКС
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа рассмотреть вопрос о создании координирующей организации для инициативы "Новая технологическая... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:04+0300
2024-07-02T12:04+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа рассмотреть вопрос о создании координирующей организации для инициативы "Новая технологическая платформа БРИКС", соответствующий перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных государственных корпораций, компаний с государственным участием и иных организаций ... принять меры, направленные на реализацию инициативы "Новая технологическая платформа БРИКС", рассмотрев вопросы о создании координирующей организации", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - 1 августа. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
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брикс, россия, аси
Кабмин, БРИКС, РОССИЯ, АСИ
12:04 02.07.2024
 
Правительство изучит создание координирующей структуры для БРИКС

Кабмин изучит создание координирующей структуры "Новой технологической платформы БРИКС"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС в ЮАР
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа рассмотреть вопрос о создании координирующей организации для инициативы "Новая технологическая платформа БРИКС", соответствующий перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных государственных корпораций, компаний с государственным участием и иных организаций ... принять меры, направленные на реализацию инициативы "Новая технологическая платформа БРИКС", рассмотрев вопросы о создании координирующей организации", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - 1 августа. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
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