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В Киеве опасаются невыгодных предложений по реструктуризации внешнего долга
В Киеве опасаются невыгодных предложений по реструктуризации внешнего долга - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Киеве опасаются невыгодных предложений по реструктуризации внешнего долга
Украина может получить от Запада крайне невыгодные предложения по реструктуризации долга, что будет еще хуже дефолта, считает украинский экономист Алексей Кущ. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T09:39+0300
2024-07-02T09:39+0300
2024-07-02T09:45+0300
экономика
украина
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Украина может получить от Запада крайне невыгодные предложения по реструктуризации долга, что будет еще хуже дефолта, считает украинский экономист Алексей Кущ. В понедельник британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной. "Кстати, дефолта Украины не будет. Скорее всего, будет крайне невыгодная для нас реструктуризация долга. Что еще хуже. Дефолт во время войны не так страшен - на внешних частных долговых рынках Украина все равно не занимает деньги и не скоро будет. А вся западная помощь носит геополитический, а не коммерческий характер", - написал Кущ в социальной сети.Он пояснил, что значит для Украины невыгодная реструктуризация. По его словам, Запад "мало спишет, даст короткую отсрочку, процент не снизит, или снизит незначительно". А то, что спишет, продолжает украинский экономист, обставит различными "инструментами восстановления стоимости" для кредиторов, привязав выплаты по ним, например, к объему налоговых поступлений. "Я предупреждал в 2022 году - теряем историческое окно возможностей для снятия долговой удавки. Как только получим долгосрочные пакеты западного финансирования, никто уже нам ничего серьезного не спишет (речь о минимуме 50% долга)", - подытожил экономист.
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украина, запад
Экономика, УКРАИНА, ЗАПАД
В Киеве опасаются невыгодных предложений по реструктуризации внешнего долга
Кущ: Украина может получить невыгодные предложения по реструктуризации долга
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Украина может получить от Запада крайне невыгодные предложения по реструктуризации долга, что будет еще хуже дефолта, считает украинский экономист Алексей Кущ.
В понедельник британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной.
"Кстати, дефолта Украины не будет. Скорее всего, будет крайне невыгодная для нас реструктуризация долга. Что еще хуже. Дефолт во время войны не так страшен - на внешних частных долговых рынках Украина все равно не занимает деньги и не скоро будет. А вся западная помощь носит геополитический, а не коммерческий характер", - написал Кущ в социальной сети.
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Он пояснил, что значит для Украины невыгодная реструктуризация. По его словам, Запад "мало спишет, даст короткую отсрочку, процент не снизит, или снизит незначительно". А то, что спишет, продолжает украинский экономист, обставит различными "инструментами восстановления стоимости" для кредиторов, привязав выплаты по ним, например, к объему налоговых поступлений.
"Я предупреждал в 2022 году - теряем историческое окно возможностей для снятия долговой удавки. Как только получим долгосрочные пакеты западного финансирования, никто уже нам ничего серьезного не спишет (речь о минимуме 50% долга)", - подытожил экономист.