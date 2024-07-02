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Сенатор оценил сокращение монополии доллара в мире - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Сенатор оценил сокращение монополии доллара в мире
Сенатор оценил сокращение монополии доллара в мире - 02.07.2024, ПРАЙМ
Сенатор оценил сокращение монополии доллара в мире
Россия вместе с остальным многополярным миром сражается против неоколониальных практик Запада в разных сферах, при сокращении монополий Запада инструментарий... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:57+0300
2024-07-02T12:58+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия вместе с остальным многополярным миром сражается против неоколониальных практик Запада в разных сферах, при сокращении монополий Запада инструментарий неоколониалистов также сокращается, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. "Мы сражаемся против этих неоколониальных практик. Когда, допустим, исчезает монополия доллара - а она исчезает, в том числе, в результате деятельности БРИКС, ШОС и так далее - то, конечно, у них инструментарий сокращается, у этих новых колонизаторов", - сказал Климов в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Когда преодолевается монополия неоколонизаторов в технологиях и системе международной организации правовых отношений, возможности Запада для откровенного грабежа также сужаются, добавил сенатор. "В этом плане, конечно, очень позитивно мы идем. Государства и объединения этих государств, как бы они не назывались, но эти государства сами по себе и еще только в период роста вступили. Нельзя сказать, что они полностью консолидированы и достигли пика своей результативности", - резюмировал парламентарий.
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россия, сф, доллар
Экономика, РОССИЯ, СФ, доллар
12:57 02.07.2024 (обновлено: 12:58 02.07.2024)
 
Сенатор оценил сокращение монополии доллара в мире

Климов: монополия доллара исчезает благодаря работе международных объединений

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия вместе с остальным многополярным миром сражается против неоколониальных практик Запада в разных сферах, при сокращении монополий Запада инструментарий неоколониалистов также сокращается, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Мы сражаемся против этих неоколониальных практик. Когда, допустим, исчезает монополия доллара - а она исчезает, в том числе, в результате деятельности БРИКС, ШОС и так далее - то, конечно, у них инструментарий сокращается, у этих новых колонизаторов", - сказал Климов в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Когда преодолевается монополия неоколонизаторов в технологиях и системе международной организации правовых отношений, возможности Запада для откровенного грабежа также сужаются, добавил сенатор.
"В этом плане, конечно, очень позитивно мы идем. Государства и объединения этих государств, как бы они не назывались, но эти государства сами по себе и еще только в период роста вступили. Нельзя сказать, что они полностью консолидированы и достигли пика своей результативности", - резюмировал парламентарий.
 
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