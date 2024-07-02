https://1prime.ru/20240702/dollar-849659430.html
Сенатор оценил сокращение монополии доллара в мире
Сенатор оценил сокращение монополии доллара в мире - 02.07.2024, ПРАЙМ
Сенатор оценил сокращение монополии доллара в мире
Россия вместе с остальным многополярным миром сражается против неоколониальных практик Запада в разных сферах, при сокращении монополий Запада инструментарий... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:57+0300
2024-07-02T12:57+0300
2024-07-02T12:58+0300
экономика
россия
сф
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия вместе с остальным многополярным миром сражается против неоколониальных практик Запада в разных сферах, при сокращении монополий Запада инструментарий неоколониалистов также сокращается, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. "Мы сражаемся против этих неоколониальных практик. Когда, допустим, исчезает монополия доллара - а она исчезает, в том числе, в результате деятельности БРИКС, ШОС и так далее - то, конечно, у них инструментарий сокращается, у этих новых колонизаторов", - сказал Климов в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Когда преодолевается монополия неоколонизаторов в технологиях и системе международной организации правовых отношений, возможности Запада для откровенного грабежа также сужаются, добавил сенатор. "В этом плане, конечно, очень позитивно мы идем. Государства и объединения этих государств, как бы они не назывались, но эти государства сами по себе и еще только в период роста вступили. Нельзя сказать, что они полностью консолидированы и достигли пика своей результативности", - резюмировал парламентарий.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_613:0:3344:2048_1920x0_80_0_0_ef9930c47bf130290220a51ef69c8371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сф, доллар
Экономика, РОССИЯ, СФ, доллар
Сенатор оценил сокращение монополии доллара в мире
Климов: монополия доллара исчезает благодаря работе международных объединений
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия вместе с остальным многополярным миром сражается против неоколониальных практик Запада в разных сферах, при сокращении монополий Запада инструментарий неоколониалистов также сокращается, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Мы сражаемся против этих неоколониальных практик. Когда, допустим, исчезает монополия доллара - а она исчезает, в том числе, в результате деятельности БРИКС, ШОС и так далее - то, конечно, у них инструментарий сокращается, у этих новых колонизаторов", - сказал Климов в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Когда преодолевается монополия неоколонизаторов в технологиях и системе международной организации правовых отношений, возможности Запада для откровенного грабежа также сужаются, добавил сенатор.
"В этом плане, конечно, очень позитивно мы идем. Государства и объединения этих государств, как бы они не назывались, но эти государства сами по себе и еще только в период роста вступили. Нельзя сказать, что они полностью консолидированы и достигли пика своей результативности", - резюмировал парламентарий.