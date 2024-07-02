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Золото дешевеет, инвесторы ждут выступления Пауэлла

Золото дешевеет, инвесторы ждут выступления Пауэлла - 02.07.2024, ПРАЙМ

Золото дешевеет, инвесторы ждут выступления Пауэлла

Цены на золото во вторник снижаются, тогда как доллар США удерживает позиции. Инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:51+0300

2024-07-02T11:51+0300

2024-07-02T11:51+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Цены на золото во вторник снижаются, тогда как доллар США удерживает позиции. Инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а также данных по занятости в США, которые позволят лучше оценить перспективы процентных ставок.По состоянию на 04.43 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 2326,82 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX опустились на 0,1%, до 2335,70 доллара.Доллар получил поддержку от роста доходности американских гособлигаций, что сделало золото менее привлекательным.В понедельник доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до самого высокого уровня с конца мая. Аналитики связывают этот рост с ожиданиями победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и последующего повышения пошлин и государственных заимствований.По словам Келвина Вона, старшего рыночного аналитика по Азиатско-Тихоокеанскому региону компании OANDA, чтобы цены на золото вышли за пределы текущего диапазона, рынку необходимы новые слабые данные, которые повысят вероятность снижения ключевой ставки ФРС в сентябре.В сегодняшнем выступлении Пауэлла трейдеры будут искать сигналы о снижении ставок.Среди публикаций, которые попадут в поле зрения трейдеров, можно выделить отчет по занятости ADP, индекс менеджеров по снабжению (PMI) в сфере услуг от ISM и протоколы последнего заседания ФРС, которые должны быть опубликованы в среду, а также отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который выйдет в пятницу.Активность в производственном секторе США в июне сократилась третий месяц подряд, а закупочные цены снизились до 6-месячного минимума на фоне слабого спроса на товары. Это позволяет ожидать дальнейшего замедления инфляции в стране.Тем временем аналитики Citi заявили, что ожидают роста инвестиционного спроса на золото, который поглотит почти все предложение золотодобычи в течение следующих 12-18 месяцев. При этом эксперты добавили, что основным риском для их базового прогноза является более низкий, чем предполагается, розничный спрос в Китае в связи с квотами на импорт."Ослабление спроса со стороны центральных банков или задержка с нормализацией процентных ставок ФРС также являются рисками для прогноза о высоком инвестиционном спросе", - говорится в их заметке.Серебро на рынке спот подешевело на 0,5%, до 29,29 доллара за унцию, платина потеряла 0,3%, до 975,22 доллара, а палладий подорожал на 1%, до 981,43 доллара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов