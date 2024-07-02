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Золото снизилось в цене на фоне роста доходности казначейских облигаций

Золото снизилось в цене на фоне роста доходности казначейских облигаций - 02.07.2024, ПРАЙМ

Золото снизилось в цене на фоне роста доходности казначейских облигаций

Цены на золото во вторник упали под давлением повышения доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара. Инвесторы ждут выступления председателя... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T14:47+0300

2024-07-02T14:47+0300

2024-07-02T14:47+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Цены на золото во вторник упали под давлением повышения доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара. Инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое может пролить свет на перспективы процентных ставок.По состоянию на 09.52 по Гринвичу золото на рынке спот просело на 0,3%, до 2325,3 доллара за унцию.Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник достигла месячного максимума и оставалась высокой во вторник, что поумерило привлекательность золота для инвесторов.Цены на золото снизились на 5% по сравнению с рекордным максимумом 2449,89 доллара, достигнутым 20 мая в рамках ралли, спровоцированного всплеском спроса на активы-убежища в условиях политической и экономической неопределенности. Поддержку котировкам также оказывали устойчивые покупки золота центральными банками мира."Мы не видим серьезных изменений причин для владения драгоценными металлами, и вероятность снижения процентных ставок в США во 2-й половине года вновь привлекает капитал в ETF... Мы ожидаем повышения цен к концу года", - пишут аналитики Saxo Bank.В Saxo Bank прогнозируют, что цены на золото и серебро к концу года достигнут 2500 и 35 долларов за унцию соответственно. В мае впервые за год наблюдался приток капитала в золотые ETF.Однако существуют признаки замедления покупок золота центральными банками мира в условиях высоких цен на этот металл. И все же спрос со стороны центральных банков остается выше допандемийного уровня.В мае чистые покупки золота центральными банками мира составили около 10 тонн, что на 56% ниже, чем в предыдущем месяце. Общие покупки сократились до 23 тонн, а продажи составили около 12 тонн, согласно данным Всемирного совета по золоту.Крупнейшими покупателями золота в мае выступили центральные банки Польши, Турции и Индии. Центральный банк Казахстана продал 11 тонн золота.Серебро на рынке спот упало на 0,5%, до 29,31 доллара за унцию, платина подорожала на 0,8%, до 985,70 доллара, а палладий вырос в цене на 1,6%, до 986,75 доллара.

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рынки, рынок драгметаллов