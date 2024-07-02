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Цены на золото снижаются после речи Пауэлла
Цены на золото снижаются после речи Пауэлла - 02.07.2024, ПРАЙМ
Цены на золото снижаются после речи Пауэлла
Снижение цен на золото, начавшееся ранее во вторник, сохраняется. Инвесторы обдумывают комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла и ждут данные по рабочим... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T19:57+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Снижение цен на золото, начавшееся ранее во вторник, сохраняется. Инвесторы обдумывают комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла и ждут данные по рабочим местам в США, которые выйдут позднее на этой неделе, ради новых указаний на дальнейший курс процентных ставок.По состоянию на 14.30 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2% до 2326,38 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX опустились на 0,1% до 2335,60 доллара."Рынок по-прежнему крайне чутко реагирует на обсуждение процентных ставок или всего, что касается политики ФРС. Поэтому, думаю, сейчас скорее речь идет о выжидательном подходе", – заметил Филлип Стрейбл, главный рыночный стратег Blue Line Futures.Пауэлл заявил, что центральному банку США нужно еще получить дополнительные сведения до снижения процентных ставок, чтобы убедиться, что недавние данные, указывающие на ослабление инфляции, показывают истинную картину происходящего с ценовым давлением.Как во вторник показали данные, в мае число вакансий в США выросло до 8,14 млн.Теперь внимание рынка переключается на ожидающийся в пятницу отчет по рабочим местам вне сельского хозяйства. Он сыграет крайне важную роль в оценке сохранения устойчивости рынка труда на фоне максимальных за несколько десятилетий процентных ставок.Цены на золото опустились на 5% с рекордного уровня 2449,80 доллара за унцию, достигнутого 20 мая. Ралли тогда было вызвано спросом на активы-убежища в связи с геополитической и экономической неопределенностью, а также с постоянными покупками со стороны центробанков, которые являются важным аспектом спроса."На крупных рынках, таких как Индия и Турция, физический спрос все еще подавлен, но есть признаки восстановления, поскольку потребители заинтересованы в защите от других факторов, например местной инфляции, которая все еще высока", – сказал один из трейдеров.Спот-цены на серебро выросли на 0,8% до 29,64 доллара за унцию.Платина подорожала на 2,4% до 1001,35 доллара за унцию, а палладий – на 3,7% до 1007,50 доллара. В центре внимания оказалось улучшение перспективы продаж гибридных машин в сравнении с более медленным ростом на рынке электромобилей, в которых палладий не используется.
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ПРАЙМ
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Снижение цен на золото, начавшееся ранее во вторник, сохраняется. Инвесторы обдумывают комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла и ждут данные по рабочим местам в США, которые выйдут позднее на этой неделе, ради новых указаний на дальнейший курс процентных ставок.
По состоянию на 14.30 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2% до 2326,38 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX опустились на 0,1% до 2335,60 доллара.
"Рынок по-прежнему крайне чутко реагирует на обсуждение процентных ставок или всего, что касается политики ФРС. Поэтому, думаю, сейчас скорее речь идет о выжидательном подходе", – заметил Филлип Стрейбл, главный рыночный стратег Blue Line Futures.
Пауэлл заявил, что центральному банку США нужно еще получить дополнительные сведения до снижения процентных ставок, чтобы убедиться, что недавние данные, указывающие на ослабление инфляции, показывают истинную картину происходящего с ценовым давлением.
Как во вторник показали данные, в мае число вакансий в США выросло до 8,14 млн.
Теперь внимание рынка переключается на ожидающийся в пятницу отчет по рабочим местам вне сельского хозяйства. Он сыграет крайне важную роль в оценке сохранения устойчивости рынка труда на фоне максимальных за несколько десятилетий процентных ставок.
Цены на золото опустились на 5% с рекордного уровня 2449,80 доллара за унцию, достигнутого 20 мая. Ралли тогда было вызвано спросом на активы-убежища в связи с геополитической и экономической неопределенностью, а также с постоянными покупками со стороны центробанков, которые являются важным аспектом спроса.
"На крупных рынках, таких как Индия и Турция, физический спрос все еще подавлен, но есть признаки восстановления, поскольку потребители заинтересованы в защите от других факторов, например местной инфляции, которая все еще высока", – сказал один из трейдеров.
Спот-цены на серебро выросли на 0,8% до 29,64 доллара за унцию.
Платина подорожала на 2,4% до 1001,35 доллара за унцию, а палладий – на 3,7% до 1007,50 доллара. В центре внимания оказалось улучшение перспективы продаж гибридных машин в сравнении с более медленным ростом на рынке электромобилей, в которых палладий не используется.