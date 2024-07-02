https://1prime.ru/20240702/dyukov-849662951.html
"Газпром нефть" устранит дефицит иностранного оборудования к 2027 году
"Газпром нефть" устранит дефицит иностранного оборудования к 2027 году - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Газпром нефть" устранит дефицит иностранного оборудования к 2027 году
"Газпром нефть" планирует устранить дефицит иностранного оборудования к 2027 году, полная импортонезависимость позволит обеспечить машиностроителей... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:22+0300
2024-07-02T14:22+0300
2024-07-02T14:22+0300
александр дюков
газпром нефть
оборудование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848843013_0:113:3092:1852_1920x0_80_0_0_49031eb86aa0841d99b92be438746364.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует устранить дефицит иностранного оборудования к 2027 году, полная импортонезависимость позволит обеспечить машиностроителей дополнительными заказами на один триллион рублей, заявил глава компании Александр Дюков. "Для того чтобы нефть найти, добыть и переработать, нужны тысячи технологий, нужны тысячи разных видов оборудования, а именно 1400 видов базового оборудования, которое для этого необходимо... В настоящий момент, если говорить о дефиците какого-то оборудования, то это всего 200 позиций", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена. Это позволит не только достигнуть технологической независимости, но это даст дополнительные заказы для наших машиностроителей. Мы оцениваем объемы этих дополнительных заказов в один триллион рублей", - добавил Дюков. Он также отметил, что компания полностью независима от импорта в области технологий. "Газпром нефть" совместно с правительством РФ развивает производство оборудования для переработки нефти. Так, в апреле "Газпром нефть" совместно с "Лукойлом" и "Татнефтью" подписали с кабмином соглашение о намерениях по развитию производства перерабатывающего оборудования. Весной "Газпром нефть" провела первую операцию по гидроразрыву пласта (ГРП) с применением отечественного флота в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). как отмечал замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов, компания планирует с этого года запустить серийное производство флота ГРП.
https://1prime.ru/20240608/opek-848995888.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848843013_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_35a37e735c96472235ff9e2860f6d0bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дюков, газпром нефть, оборудование
Александр Дюков, Газпром нефть, оборудование
"Газпром нефть" устранит дефицит иностранного оборудования к 2027 году
Дюков: "Газпром нефть" планирует устранить дефицит иностранного оборудования к 2027 году
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует устранить дефицит иностранного оборудования к 2027 году, полная импортонезависимость позволит обеспечить машиностроителей дополнительными заказами на один триллион рублей, заявил глава компании Александр Дюков.
"Для того чтобы нефть найти, добыть и переработать, нужны тысячи технологий, нужны тысячи разных видов оборудования, а именно 1400 видов базового оборудования, которое для этого необходимо... В настоящий момент, если говорить о дефиците какого-то оборудования, то это всего 200 позиций", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена. Это позволит не только достигнуть технологической независимости, но это даст дополнительные заказы для наших машиностроителей. Мы оцениваем объемы этих дополнительных заказов в один триллион рублей", - добавил Дюков.
Он также отметил, что компания полностью независима от импорта в области технологий.
Дюков рассказал, как действия ОПЕК+ помогают нефтяникам
"Газпром нефть" совместно с правительством РФ развивает производство оборудования для переработки нефти. Так, в апреле "Газпром нефть" совместно с "Лукойлом" и "Татнефтью" подписали с кабмином соглашение о намерениях по развитию производства перерабатывающего оборудования.
Весной "Газпром нефть" провела первую операцию по гидроразрыву пласта (ГРП) с применением отечественного флота в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). как отмечал замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов, компания планирует с этого года запустить серийное производство флота ГРП.