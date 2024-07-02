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"Газпром нефть" устранит дефицит иностранного оборудования к 2027 году

"Газпром нефть" устранит дефицит иностранного оборудования к 2027 году - 02.07.2024, ПРАЙМ

"Газпром нефть" устранит дефицит иностранного оборудования к 2027 году

"Газпром нефть" планирует устранить дефицит иностранного оборудования к 2027 году, полная импортонезависимость позволит обеспечить машиностроителей... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T14:22+0300

2024-07-02T14:22+0300

2024-07-02T14:22+0300

александр дюков

газпром нефть

оборудование

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует устранить дефицит иностранного оборудования к 2027 году, полная импортонезависимость позволит обеспечить машиностроителей дополнительными заказами на один триллион рублей, заявил глава компании Александр Дюков. "Для того чтобы нефть найти, добыть и переработать, нужны тысячи технологий, нужны тысячи разных видов оборудования, а именно 1400 видов базового оборудования, которое для этого необходимо... В настоящий момент, если говорить о дефиците какого-то оборудования, то это всего 200 позиций", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена. Это позволит не только достигнуть технологической независимости, но это даст дополнительные заказы для наших машиностроителей. Мы оцениваем объемы этих дополнительных заказов в один триллион рублей", - добавил Дюков. Он также отметил, что компания полностью независима от импорта в области технологий. "Газпром нефть" совместно с правительством РФ развивает производство оборудования для переработки нефти. Так, в апреле "Газпром нефть" совместно с "Лукойлом" и "Татнефтью" подписали с кабмином соглашение о намерениях по развитию производства перерабатывающего оборудования. Весной "Газпром нефть" провела первую операцию по гидроразрыву пласта (ГРП) с применением отечественного флота в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). как отмечал замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов, компания планирует с этого года запустить серийное производство флота ГРП.

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александр дюков, газпром нефть, оборудование