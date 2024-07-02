https://1prime.ru/20240702/energetika-849671852.html
СМИ: украинские компании включат в стоимость услуг расходы на генераторы
СМИ: украинские компании включат в стоимость услуг расходы на генераторы - 02.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: украинские компании включат в стоимость услуг расходы на генераторы
Некоторые компании в Киеве начали повышать стоимость своих услуг из-за дополнительных расходов на работу генераторов во время отключения электричества, наценка... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T17:42+0300
2024-07-02T17:42+0300
2024-07-02T17:54+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Некоторые компании в Киеве начали повышать стоимость своих услуг из-за дополнительных расходов на работу генераторов во время отключения электричества, наценка достигает порой до 25%, сообщает во вторник украинское издание "Страна". "Украинский бизнес включает дополнительные траты на работу генератора в стоимость своих услуг и товаров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В сопровождающем публикацию заявлении одной из компаний по шиномонтажу в Киеве говорится, что во время работы генератора к цене добавляется 25%. Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам. На данный момент тариф на электроэнергию для населения в стране составляет 2,64 гривны/кВт.ч (0,07 доллара).
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украина, бизнес
Энергетика, УКРАИНА, Бизнес
СМИ: украинские компании включат в стоимость услуг расходы на генераторы
"Страна": украинские компании включают в стоимость услуг расходы на работу генераторов
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Некоторые компании в Киеве начали повышать стоимость своих услуг из-за дополнительных расходов на работу генераторов во время отключения электричества, наценка достигает порой до 25%, сообщает во вторник украинское издание "Страна".
"Украинский бизнес включает дополнительные траты на работу генератора в стоимость своих услуг и товаров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В сопровождающем публикацию заявлении одной из компаний по шиномонтажу в Киеве говорится, что во время работы генератора к цене добавляется 25%.
Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам. На данный момент тариф на электроэнергию для населения в стране составляет 2,64 гривны/кВт.ч (0,07 доллара).
США намерены объявить о выделении Украине нового пакета вооружений