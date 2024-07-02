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СМИ назвали назначение Каи Каллас "утешительным призом"

СМИ назвали назначение Каи Каллас "утешительным призом" - 02.07.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали назначение Каи Каллас "утешительным призом"

Назначение экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост главы евродипломатии было формальным без реальной власти, считает американский аналитический журнал... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T18:02+0300

2024-07-02T18:02+0300

2024-07-02T18:03+0300

политика

европа

кая каллас

европейский совет

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Назначение экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост главы евродипломатии было формальным без реальной власти, считает американский аналитический журнал Responsible Statecraft. "На прошлой неделе лидеры ЕС согласились с тем, что премьер Эстонии Кая Каллас станет преемницей... Жозепа Борреля в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам. Тем не менее, это решение — только утешительный приз, чтобы подавить ее амбиции возглавить НАТО... Этот пост не дает реальной власти", — пишет издание. Журнал отметил, что в ЕС считают Россию главной угрозой безопасности НАТО, несмотря на заявления Москвы о том, что она не собирается нападать на страны альянса. При этом, по мнению издания, лидеры Евросоюза считают, что безопаснее держать Каллас подальше от НАТО."Каллас ушла гораздо дальше в своей агрессивной риторике", — пишет Responsible Statecraft. Издание напоминает, что верховный представитель подчиняется президенту Еврокомиссии и тратит много времени на борьбу с другими ветвями власти Брюсселя, чтобы осуществить свои инициативы.На саммите в Брюсселе 28 июня лидеры стран Евросоюза одобрили ранее предложенных кандидатов на высшие должности в европейских институтах. Европейскому парламенту было предложено рассмотреть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии на второй срок. Антониу Кошту, бывшего премьер-министра Португалии, предложили назначить главой Европейского совета, а Каллас — верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.Как следует из базы МВД России, Каллас была объявлена в розыск. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение, напомнив, что нужно отвечать за преступления перед памятью освободителей.

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европа, кая каллас, европейский совет