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"Шайка разбойников". Плохая подготовка ВСУ привела в ужас финского наемника

"Шайка разбойников". Плохая подготовка ВСУ привела в ужас финского наемника - 02.07.2024, ПРАЙМ

"Шайка разбойников". Плохая подготовка ВСУ привела в ужас финского наемника

Служба в ВСУ разочаровывает, значительная часть украинских военных - дилетанты. Об этом рассказал Yle финский наемник Ральф Сирен. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T15:40+0300

2024-07-02T15:40+0300

2024-07-02T15:40+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Служба в ВСУ разочаровывает, значительная часть украинских военных - дилетанты. Об этом рассказал Yle финский наемник Ральф Сирен.По словам финского военного, в Вооруженных силах Украины нет типового порядка действий, командная структура не работает, а наемники даже не говорят на одном языке.“Было такое ощущение, что мы скорее шайка разбойников, чем воинская часть. Уж если я поехал на войну, то хочу, чтобы все было как полагается. Я предпочел остаться на базе. Возможно, это было лучшее решение в моей жизни”, - сказал Сирен.Он также описал военную базу, куда его перебросили после российского удара - живописно расставленные палатки в открытом поле.“Как по мне, значительная часть украинских военных — дилетанты. Многие офицеры, особенно старшего возраста, обучены еще по советской доктрине. По сравнению с тем, к чему я привык, культурные различия очень большие”, - добавил финский наемник.Так, он привел в пример фатализм украинцев, который, хоть и придает смелости, ведет к большим потерям.Полный текст читайте на ИноСМИ

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