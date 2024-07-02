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"Шайка разбойников". Плохая подготовка ВСУ привела в ужас финского наемника - 02.07.2024, ПРАЙМ
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"Шайка разбойников". Плохая подготовка ВСУ привела в ужас финского наемника
"Шайка разбойников". Плохая подготовка ВСУ привела в ужас финского наемника - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Шайка разбойников". Плохая подготовка ВСУ привела в ужас финского наемника
Служба в ВСУ разочаровывает, значительная часть украинских военных - дилетанты. Об этом рассказал Yle финский наемник Ральф Сирен. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T15:40+0300
2024-07-02T15:40+0300
спецоперация на украине
финляндия
всу
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Служба в ВСУ разочаровывает, значительная часть украинских военных - дилетанты. Об этом рассказал Yle финский наемник Ральф Сирен.По словам финского военного, в Вооруженных силах Украины нет типового порядка действий, командная структура не работает, а наемники даже не говорят на одном языке.“Было такое ощущение, что мы скорее шайка разбойников, чем воинская часть. Уж если я поехал на войну, то хочу, чтобы все было как полагается. Я предпочел остаться на базе. Возможно, это было лучшее решение в моей жизни”, - сказал Сирен.Он также описал военную базу, куда его перебросили после российского удара - живописно расставленные палатки в открытом поле.“Как по мне, значительная часть украинских военных — дилетанты. Многие офицеры, особенно старшего возраста, обучены еще по советской доктрине. По сравнению с тем, к чему я привык, культурные различия очень большие”, - добавил финский наемник.Так, он привел в пример фатализм украинцев, который, хоть и придает смелости, ведет к большим потерям.Полный текст читайте на ИноСМИ
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финляндия, всу
Спецоперация на Украине, ФИНЛЯНДИЯ, ВСУ
15:40 02.07.2024
 
"Шайка разбойников". Плохая подготовка ВСУ привела в ужас финского наемника

Финский наемник ВСУ Ральф Сирен назвал украинских военных дилетантами

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© flickr.com / stanjourdan
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Служба в ВСУ разочаровывает, значительная часть украинских военных - дилетанты. Об этом рассказал Yle финский наемник Ральф Сирен.
По словам финского военного, в Вооруженных силах Украины нет типового порядка действий, командная структура не работает, а наемники даже не говорят на одном языке.
“Было такое ощущение, что мы скорее шайка разбойников, чем воинская часть. Уж если я поехал на войну, то хочу, чтобы все было как полагается. Я предпочел остаться на базе. Возможно, это было лучшее решение в моей жизни”, - сказал Сирен.
Он также описал военную базу, куда его перебросили после российского удара - живописно расставленные палатки в открытом поле.
“Как по мне, значительная часть украинских военных — дилетанты. Многие офицеры, особенно старшего возраста, обучены еще по советской доктрине. По сравнению с тем, к чему я привык, культурные различия очень большие”, - добавил финский наемник.
Так, он привел в пример фатализм украинцев, который, хоть и придает смелости, ведет к большим потерям.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на УкраинеФИНЛЯНДИЯВСУ
 
 
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