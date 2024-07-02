https://1prime.ru/20240702/finlyandiya-849666981.html
"Шайка разбойников". Плохая подготовка ВСУ привела в ужас финского наемника
"Шайка разбойников". Плохая подготовка ВСУ привела в ужас финского наемника - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Шайка разбойников". Плохая подготовка ВСУ привела в ужас финского наемника
Служба в ВСУ разочаровывает, значительная часть украинских военных - дилетанты. Об этом рассказал Yle финский наемник Ральф Сирен. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T15:40+0300
2024-07-02T15:40+0300
2024-07-02T15:40+0300
спецоперация на украине
финляндия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Служба в ВСУ разочаровывает, значительная часть украинских военных - дилетанты. Об этом рассказал Yle финский наемник Ральф Сирен.По словам финского военного, в Вооруженных силах Украины нет типового порядка действий, командная структура не работает, а наемники даже не говорят на одном языке.“Было такое ощущение, что мы скорее шайка разбойников, чем воинская часть. Уж если я поехал на войну, то хочу, чтобы все было как полагается. Я предпочел остаться на базе. Возможно, это было лучшее решение в моей жизни”, - сказал Сирен.Он также описал военную базу, куда его перебросили после российского удара - живописно расставленные палатки в открытом поле.“Как по мне, значительная часть украинских военных — дилетанты. Многие офицеры, особенно старшего возраста, обучены еще по советской доктрине. По сравнению с тем, к чему я привык, культурные различия очень большие”, - добавил финский наемник.Так, он привел в пример фатализм украинцев, который, хоть и придает смелости, ведет к большим потерям.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240702/taksi-849653916.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, всу
Спецоперация на Украине, ФИНЛЯНДИЯ, ВСУ
"Шайка разбойников". Плохая подготовка ВСУ привела в ужас финского наемника
Финский наемник ВСУ Ральф Сирен назвал украинских военных дилетантами
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Служба в ВСУ разочаровывает, значительная часть украинских военных - дилетанты. Об этом рассказал Yle
финский наемник Ральф Сирен.
По словам финского военного, в Вооруженных силах Украины нет типового порядка действий, командная структура не работает, а наемники даже не говорят на одном языке.
“Было такое ощущение, что мы скорее шайка разбойников, чем воинская часть. Уж если я поехал на войну, то хочу, чтобы все было как полагается. Я предпочел остаться на базе. Возможно, это было лучшее решение в моей жизни”, - сказал Сирен.
Он также описал военную базу, куда его перебросили после российского удара - живописно расставленные палатки в открытом поле.
“Как по мне, значительная часть украинских военных — дилетанты. Многие офицеры, особенно старшего возраста, обучены еще по советской доктрине. По сравнению с тем, к чему я привык, культурные различия очень большие”, - добавил финский наемник.
Так, он привел в пример фатализм украинцев, который, хоть и придает смелости, ведет к большим потерям.
В Финляндии хотят запретить работу "Яндекса.Такси", пишет СМИ