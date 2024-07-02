https://1prime.ru/20240702/flot-849675292.html
Корабли Северного флота РФ вошли в порт Венесуэлы
Корабли Северного флота РФ вошли в порт Венесуэлы - 02.07.2024, ПРАЙМ
Корабли Северного флота РФ вошли в порт Венесуэлы
Корабельная ударная группа Северного флот в рамках дальнего похода зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T19:42+0300
2024-07-02T19:42+0300
2024-07-02T19:42+0300
вооружения
россия
венесуэла
флот
военно-морской флот
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/22/841872256_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_370f684383f9e4d5ee4cee817bfcce45.jpg
МЕХИКО, 2 июл — ПРАЙМ. Корабельная ударная группа Северного флот в рамках дальнего похода зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. Первым в порт карибского венесуэльского штата Ла-Гуайра заходит танкер "Пашин". Командует группой начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева прошел с 12 по 17 июня.
https://1prime.ru/20240615/kuba-849207863.html
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/22/841872256_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_806e220dc568ab3be476d21eb7192959.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, флот, военно-морской флот
Вооружения, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, флот, военно-морской флот
Корабли Северного флота РФ вошли в порт Венесуэлы
Корабельная группа Северного флота зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра
МЕХИКО, 2 июл — ПРАЙМ. Корабельная ударная группа Северного флот в рамках дальнего похода зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости.
Первым в порт карибского венесуэльского штата Ла-Гуайра заходит танкер "Пашин".
Командует группой начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.
Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в порт Гаваны.
Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева прошел с 12 по 17 июня.
"Съемка поощрялась": журналиста CNN поразил российский корабль на Кубе