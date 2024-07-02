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Корабли Северного флота РФ вошли в порт Венесуэлы - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Корабли Северного флота РФ вошли в порт Венесуэлы
Корабли Северного флота РФ вошли в порт Венесуэлы - 02.07.2024, ПРАЙМ
Корабли Северного флота РФ вошли в порт Венесуэлы
Корабельная ударная группа Северного флот в рамках дальнего похода зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T19:42+0300
2024-07-02T19:42+0300
вооружения
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флот
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МЕХИКО, 2 июл — ПРАЙМ. Корабельная ударная группа Северного флот в рамках дальнего похода зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. Первым в порт карибского венесуэльского штата Ла-Гуайра заходит танкер "Пашин". Командует группой начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева прошел с 12 по 17 июня.
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россия, венесуэла, флот, военно-морской флот
Вооружения, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, флот, военно-морской флот
19:42 02.07.2024
 
Корабли Северного флота РФ вошли в порт Венесуэлы

Корабельная группа Северного флота зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра

© РИА Новости . Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкФлаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Каролина Кабрал
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МЕХИКО, 2 июл ПРАЙМ. Корабельная ударная группа Северного флот в рамках дальнего похода зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости.
Первым в порт карибского венесуэльского штата Ла-Гуайра заходит танкер "Пашин".
Командует группой начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.
Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в порт Гаваны.
Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева прошел с 12 по 17 июня.
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ВооруженияРОССИЯВЕНЕСУЭЛАфлотвоенно-морской флот
 
 
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