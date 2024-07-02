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Корабли Северного флота РФ вошли в порт Венесуэлы

Корабли Северного флота РФ вошли в порт Венесуэлы - 02.07.2024, ПРАЙМ

Корабли Северного флота РФ вошли в порт Венесуэлы

Корабельная ударная группа Северного флот в рамках дальнего похода зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T19:42+0300

2024-07-02T19:42+0300

2024-07-02T19:42+0300

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МЕХИКО, 2 июл — ПРАЙМ. Корабельная ударная группа Северного флот в рамках дальнего похода зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. Первым в порт карибского венесуэльского штата Ла-Гуайра заходит танкер "Пашин". Командует группой начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева прошел с 12 по 17 июня.

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россия, венесуэла, флот, военно-морской флот