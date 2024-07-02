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ФНС: бюджетная система получила более 22 триллионов рублей налогов

ФНС: бюджетная система получила более 22 триллионов рублей налогов - 02.07.2024, ПРАЙМ

ФНС: бюджетная система получила более 22 триллионов рублей налогов

Бюджетная система России за январь-май 2024 года получила 22,3 триллиона рублей налогов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные на аналитическом... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T16:40+0300

2024-07-02T16:40+0300

2024-07-02T16:40+0300

налоги

фнс россии

бюджет

поступления в бюджет

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Бюджетная система России за январь-май 2024 года получила 22,3 триллиона рублей налогов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные на аналитическом портале Федеральной налоговой службы."Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В федеральную казну было перечислено 10,1 трлн рублей (+47%)", - сказано в материалах.Отмечается, что бюджетная система России представляет собой совокупность бюджетов всех уровней.Глава ФНС Даниил Егоров заявлял в рамках ПМЭФ, что налоговая реформа, предложенная Министерством финансов, приведет к снижению платежей для 18 миллионов россиян за счет семей с детьми.

https://1prime.ru/20240701/arest-849634982.html

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фнс россии, бюджет, поступления в бюджет