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ФНС: бюджетная система получила более 22 триллионов рублей налогов
ФНС: бюджетная система получила более 22 триллионов рублей налогов - 02.07.2024, ПРАЙМ
ФНС: бюджетная система получила более 22 триллионов рублей налогов
Бюджетная система России за январь-май 2024 года получила 22,3 триллиона рублей налогов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные на аналитическом... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T16:40+0300
2024-07-02T16:40+0300
2024-07-02T16:40+0300
налоги
фнс россии
бюджет
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Бюджетная система России за январь-май 2024 года получила 22,3 триллиона рублей налогов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные на аналитическом портале Федеральной налоговой службы."Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В федеральную казну было перечислено 10,1 трлн рублей (+47%)", - сказано в материалах.Отмечается, что бюджетная система России представляет собой совокупность бюджетов всех уровней.Глава ФНС Даниил Егоров заявлял в рамках ПМЭФ, что налоговая реформа, предложенная Министерством финансов, приведет к снижению платежей для 18 миллионов россиян за счет семей с детьми.
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фнс россии, бюджет, поступления в бюджет
Налоги, ФНС России, бюджет, поступления в бюджет
ФНС: бюджетная система получила более 22 триллионов рублей налогов
ФНС: с января по май 2024 года поступления в бюджет России выросли на 32 процента
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Бюджетная система России за январь-май 2024 года получила 22,3 триллиона рублей налогов, сообщает газета "Известия"
со ссылкой на данные на аналитическом портале Федеральной налоговой службы.
"Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В федеральную казну было перечислено 10,1 трлн рублей (+47%)", - сказано в материалах.
Отмечается, что бюджетная система России представляет собой совокупность бюджетов всех уровней.
Глава ФНС Даниил Егоров заявлял в рамках ПМЭФ, что налоговая реформа, предложенная Министерством финансов, приведет к снижению платежей для 18 миллионов россиян за счет семей с детьми.
ФНС арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в более 79 млн рублей