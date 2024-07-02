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Председатель ФРС Пауэлл: Нужно больше данных перед снижением ставок

Председатель ФРС Пауэлл: Нужно больше данных перед снижением ставок - 02.07.2024, ПРАЙМ

Председатель ФРС Пауэлл: Нужно больше данных перед снижением ставок

Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что банку нужно получить дополнительные сведения, прежде чем снижать процентные ставки, чтобы убедиться в том, что... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T20:00+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что банку нужно получить дополнительные сведения, прежде чем снижать процентные ставки, чтобы убедиться в том, что недавние данные о сокращении инфляции рисуют реальную картину базового ценового давления.Как показали данные за май, индекс цен расходов на личное потребление, которому отдает предпочтение ФРС, не вырос, а рост в годовом выражении сократился до 2,6%. Это все еще ниже целевого уровня центрального банка 2%, но движется в сторону снижения."Мы просто хотим понять, являются ли полученные показатели верными индикаторами того, что происходит с базовой инфляцией, – сказал Пауэлл на конференции по денежно-кредитной политике в Португалии, спонсированной ЕЦБ. – Мы хотим иметь большую уверенность, и, честно говоря, поскольку экономика США устойчива…мы можем позволить себе не спешить".ФРС поддерживает ключевую процентную ставку в диапазоне 5,25%-5,5% с прошлого июля, но представители центробанка спорят насчет того, когда начать смягчение денежно-кредитной политики, поскольку инфляция постепенно приближается к цели в 2%.Инфляция все еще более чем на половину процентного пункта превышает целевой значение, если смотреть по индексу PCE. В заявлении ФРС от 12 июня инфляция была описана как "повышенная".Однако последние данные по инфляции и общей экономической активности говорят о том, что ценовое давление, возможно, продолжает ослабевать. Инвесторы предполагают, что ФРС снизит ставки на четверть пункта на заседании, которое пройдет 17-18 сентября.

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