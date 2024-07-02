Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Председатель ФРС Пауэлл: Нужно больше данных перед снижением ставок - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240702/frs-849675729.html
Председатель ФРС Пауэлл: Нужно больше данных перед снижением ставок
Председатель ФРС Пауэлл: Нужно больше данных перед снижением ставок - 02.07.2024, ПРАЙМ
Председатель ФРС Пауэлл: Нужно больше данных перед снижением ставок
Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что банку нужно получить дополнительные сведения, прежде чем снижать процентные ставки, чтобы убедиться в том, что... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T20:00+0300
2024-07-02T20:00+0300
рынки
фрс
ставка фрс
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/00/841370046_0:479:2048:1631_1920x0_80_0_0_788cfc73cd91df1339db8710b2e2c835.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что банку нужно получить дополнительные сведения, прежде чем снижать процентные ставки, чтобы убедиться в том, что недавние данные о сокращении инфляции рисуют реальную картину базового ценового давления.Как показали данные за май, индекс цен расходов на личное потребление, которому отдает предпочтение ФРС, не вырос, а рост в годовом выражении сократился до 2,6%. Это все еще ниже целевого уровня центрального банка 2%, но движется в сторону снижения."Мы просто хотим понять, являются ли полученные показатели верными индикаторами того, что происходит с базовой инфляцией, – сказал Пауэлл на конференции по денежно-кредитной политике в Португалии, спонсированной ЕЦБ. – Мы хотим иметь большую уверенность, и, честно говоря, поскольку экономика США устойчива…мы можем позволить себе не спешить".ФРС поддерживает ключевую процентную ставку в диапазоне 5,25%-5,5% с прошлого июля, но представители центробанка спорят насчет того, когда начать смягчение денежно-кредитной политики, поскольку инфляция постепенно приближается к цели в 2%.Инфляция все еще более чем на половину процентного пункта превышает целевой значение, если смотреть по индексу PCE. В заявлении ФРС от 12 июня инфляция была описана как "повышенная".Однако последние данные по инфляции и общей экономической активности говорят о том, что ценовое давление, возможно, продолжает ослабевать. Инвесторы предполагают, что ФРС снизит ставки на четверть пункта на заседании, которое пройдет 17-18 сентября.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/00/841370046_0:102:2048:1638_1920x0_80_0_0_e95b05fe183752977506cba1fc3fa108.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, фрс, ставка фрс
Рынки, ФРС, ставка ФРС
20:00 02.07.2024
 

Председатель ФРС Пауэлл: Нужно больше данных перед снижением ставок

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© Фото : Federal Reserve
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что банку нужно получить дополнительные сведения, прежде чем снижать процентные ставки, чтобы убедиться в том, что недавние данные о сокращении инфляции рисуют реальную картину базового ценового давления.
Как показали данные за май, индекс цен расходов на личное потребление, которому отдает предпочтение ФРС, не вырос, а рост в годовом выражении сократился до 2,6%. Это все еще ниже целевого уровня центрального банка 2%, но движется в сторону снижения.
"Мы просто хотим понять, являются ли полученные показатели верными индикаторами того, что происходит с базовой инфляцией, – сказал Пауэлл на конференции по денежно-кредитной политике в Португалии, спонсированной ЕЦБ. – Мы хотим иметь большую уверенность, и, честно говоря, поскольку экономика США устойчива…мы можем позволить себе не спешить".
ФРС поддерживает ключевую процентную ставку в диапазоне 5,25%-5,5% с прошлого июля, но представители центробанка спорят насчет того, когда начать смягчение денежно-кредитной политики, поскольку инфляция постепенно приближается к цели в 2%.
Инфляция все еще более чем на половину процентного пункта превышает целевой значение, если смотреть по индексу PCE. В заявлении ФРС от 12 июня инфляция была описана как "повышенная".
Однако последние данные по инфляции и общей экономической активности говорят о том, что ценовое давление, возможно, продолжает ослабевать. Инвесторы предполагают, что ФРС снизит ставки на четверть пункта на заседании, которое пройдет 17-18 сентября.
 
РынкиФРСставка ФРС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала