https://1prime.ru/20240702/gaz-849651230.html

Европа резко нарастила импорт российского газа

Европа резко нарастила импорт российского газа - 02.07.2024, ПРАЙМ

Европа резко нарастила импорт российского газа

Импорт Европейским союзом российского трубопроводного газа подскочил почти на треть, пишет издание "Ведомости", ссылаясь на данные "Газпрома" и европейской сети | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T10:20+0300

2024-07-02T10:20+0300

2024-07-02T10:26+0300

энергетика

россия

европа

спг

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Импорт Европейским союзом российского трубопроводного газа подскочил почти на треть, пишет издание "Ведомости", ссылаясь на данные "Газпрома" и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).Так, за полгода поставки газа в ЕС выросли до 15,4 миллиарда кубометров, а в июне прокачка выросла еще на 23 процента.При этом отмечается, что поставки по территории Украины увеличились на 11 процентов за шесть месяцев. В то же время прокачка по газопроводу "Турецкий поток" в Европу выросла в полтора раза и составила 7,7 миллиарда долларов. Как отметили эксперты, подобная динамика обусловлена ценовой конъюнктурой на рынке и снижением импорта сжиженного природного газа. Отмечается, что европейский регион стабильно сокращает ввоз СПГ, а цены на газ в пределах 350–400 долларов за тысячу кубометров делают покупку российского топлива более выгодной.Ранее Верховный суд США снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт сжиженного природного газа.

https://1prime.ru/20240702/spg-849647027.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, спг, газ