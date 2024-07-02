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Европа резко нарастила импорт российского газа
Европа резко нарастила импорт российского газа - 02.07.2024, ПРАЙМ
Европа резко нарастила импорт российского газа
Импорт Европейским союзом российского трубопроводного газа подскочил почти на треть, пишет издание "Ведомости", ссылаясь на данные "Газпрома" и европейской сети | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T10:20+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Импорт Европейским союзом российского трубопроводного газа подскочил почти на треть, пишет издание "Ведомости", ссылаясь на данные "Газпрома" и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).Так, за полгода поставки газа в ЕС выросли до 15,4 миллиарда кубометров, а в июне прокачка выросла еще на 23 процента.При этом отмечается, что поставки по территории Украины увеличились на 11 процентов за шесть месяцев. В то же время прокачка по газопроводу "Турецкий поток" в Европу выросла в полтора раза и составила 7,7 миллиарда долларов. Как отметили эксперты, подобная динамика обусловлена ценовой конъюнктурой на рынке и снижением импорта сжиженного природного газа. Отмечается, что европейский регион стабильно сокращает ввоз СПГ, а цены на газ в пределах 350–400 долларов за тысячу кубометров делают покупку российского топлива более выгодной.Ранее Верховный суд США снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт сжиженного природного газа.
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россия, европа, спг, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕВРОПА, СПГ, Газ
Европа резко нарастила импорт российского газа
ENTSOG: за полгода экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу вырос на 27 %
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Импорт Европейским союзом российского трубопроводного газа подскочил почти на треть, пишет
издание "Ведомости", ссылаясь на данные "Газпрома" и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Так, за полгода поставки газа в ЕС выросли до 15,4 миллиарда кубометров, а в июне прокачка выросла еще на 23 процента.
При этом отмечается, что поставки по территории Украины увеличились на 11 процентов за шесть месяцев. В то же время прокачка по газопроводу "Турецкий поток" в Европу выросла в полтора раза и составила 7,7 миллиарда долларов.
Как отметили эксперты, подобная динамика обусловлена ценовой конъюнктурой на рынке и снижением импорта сжиженного природного газа. Отмечается, что европейский регион стабильно сокращает ввоз СПГ, а цены на газ в пределах 350–400 долларов за тысячу кубометров делают покупку российского топлива более выгодной.
Ранее Верховный суд США снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт сжиженного природного газа.
В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ