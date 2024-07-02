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Европа резко нарастила импорт российского газа - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Европа резко нарастила импорт российского газа
Европа резко нарастила импорт российского газа - 02.07.2024, ПРАЙМ
Европа резко нарастила импорт российского газа
Импорт Европейским союзом российского трубопроводного газа подскочил почти на треть, пишет издание "Ведомости", ссылаясь на данные "Газпрома" и европейской сети | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T10:20+0300
2024-07-02T10:26+0300
энергетика
россия
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спг
газ
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Импорт Европейским союзом российского трубопроводного газа подскочил почти на треть, пишет издание "Ведомости", ссылаясь на данные "Газпрома" и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).Так, за полгода поставки газа в ЕС выросли до 15,4 миллиарда кубометров, а в июне прокачка выросла еще на 23 процента.При этом отмечается, что поставки по территории Украины увеличились на 11 процентов за шесть месяцев. В то же время прокачка по газопроводу "Турецкий поток" в Европу выросла в полтора раза и составила 7,7 миллиарда долларов. Как отметили эксперты, подобная динамика обусловлена ценовой конъюнктурой на рынке и снижением импорта сжиженного природного газа. Отмечается, что европейский регион стабильно сокращает ввоз СПГ, а цены на газ в пределах 350–400 долларов за тысячу кубометров делают покупку российского топлива более выгодной.Ранее Верховный суд США снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт сжиженного природного газа.
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россия, европа, спг, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕВРОПА, СПГ, Газ
10:20 02.07.2024 (обновлено: 10:26 02.07.2024)
 
Европа резко нарастила импорт российского газа

ENTSOG: за полгода экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу вырос на 27 %

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Импорт Европейским союзом российского трубопроводного газа подскочил почти на треть, пишет издание "Ведомости", ссылаясь на данные "Газпрома" и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Так, за полгода поставки газа в ЕС выросли до 15,4 миллиарда кубометров, а в июне прокачка выросла еще на 23 процента.
При этом отмечается, что поставки по территории Украины увеличились на 11 процентов за шесть месяцев. В то же время прокачка по газопроводу "Турецкий поток" в Европу выросла в полтора раза и составила 7,7 миллиарда долларов.
Как отметили эксперты, подобная динамика обусловлена ценовой конъюнктурой на рынке и снижением импорта сжиженного природного газа. Отмечается, что европейский регион стабильно сокращает ввоз СПГ, а цены на газ в пределах 350–400 долларов за тысячу кубометров делают покупку российского топлива более выгодной.
Ранее Верховный суд США снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт сжиженного природного газа.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ
06:47
 
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