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Фьючерсы на газ в США упали до 6-недельного минимума с увеличением добычи

Фьючерсы на газ в США упали до 6-недельного минимума с увеличением добычи - 02.07.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на газ в США упали до 6-недельного минимума с увеличением добычи

Фьючерсы на природный газ в США снизились во вторник примерно на 1%, до 6-недельного минимума, на фоне увеличения добычи, прогнозов менее активного, чем... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T17:42+0300

2024-07-02T17:42+0300

2024-07-02T17:42+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США снизились во вторник примерно на 1%, до 6-недельного минимума, на фоне увеличения добычи, прогнозов менее активного, чем ожидалось ранее, спроса в следующие две недели, а также избытка газа в хранилищах.По состоянию на 12.49 по Гринвичу августовские фьючерсы на природный газ на NYMEX упали на 2,4 цента, или 1%, до 2,454 доллара за млн БТЕ. Контракты могут завершить торги на самом низком уровне с 15 мая второй день подряд.По данным LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах США за истекший период июля выросла до 101,5 млрд кубических футов в день против среднего июньского значения 100,1 млрд кубических футов в день. Это ниже зафиксированного в декабре 2023 года месячного максимума в размере 105,5 млрд кубических футов.Согласно прогнозу LSEG, на следующей неделе спрос на газ в 48 континентальных штатах, включая экспорт, вырастет до 104,5 млрд кубических футов в день с 98,5 млрд кубических футов в день на это неделе.Поставки газа на семь крупнейших СПГ-терминалов с начала июля снизились до 12,2 млрд кубических футов в день с 12,8 млрд кубических футов в день в июне. В декабре 2023 года они достигли рекордного максимума 14,7 млрд кубических фунтов в день.

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рынки, мировой рынок газа