https://1prime.ru/20240702/gaz-849675020.html
Газовые фьючерсы в Европе в I полугодии подешевели в полтора раза
Газовые фьючерсы в Европе в I полугодии подешевели в полтора раза - 02.07.2024, ПРАЙМ
Газовые фьючерсы в Европе в I полугодии подешевели в полтора раза
Средняя биржевая стоимость газовых фьючерсов в Европе по итогам первого полугодия снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T19:29+0300
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2024-07-02T19:29+0300
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Средняя биржевая стоимость газовых фьючерсов в Европе по итогам первого полугодия снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Средняя биржевая стоимость ближайших – на следующий месяц – газовых фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) в первом полугодии текущего года составила 331,7 доллара за тысячу кубометров. Это в 1,5 раза ниже, чем в первом полугодии 2023 года – 494,3 доллара. Рекордным за аналогичный период был показатель 2022 года – 1138,8 доллара. Он выше средней цены за текущий год в 3,4 раза. Такая стабилизация на европейском газовом рынке происходит после аномально высоких цен в 2021-2023 годах. Это связано со снижением спроса на газ в ЕС, где показатель за два года, согласно данным евростата, опустился на 20% – с 413 миллиардов кубометров в 2021 году до 330 миллиардов кубометров в 2023 году. Ценовой минимум газовых фьючерсов за первое полугодие составил 249,9 доллара. До такой отметки биржевая стоимость газа кратковременно опускалась в конце февраля – впервые почти за три года. Ценовой же максимум в 432,5 доллара был достигнут в начале июня – впервые с декабря 2023 года. Такие колебания объясняются сезонностью. Цены на газ весной и осенью – в межсезонье – на фоне меньшего спроса снижаются, а летом и зимой – в пики потребления – растут. По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, а за второй квартал – почти 355 долларов. При этом в 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше, и таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
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европа, фьючерсы, газ
Энергетика, ЕВРОПА, фьючерсы, Газ
Газовые фьючерсы в Европе в I полугодии подешевели в полтора раза
Газовые фьючерсы в Европе в I полугодии подешевели в среднем с 495 до 330 долларов
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Средняя биржевая стоимость газовых фьючерсов в Европе по итогам первого полугодия снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Средняя биржевая стоимость ближайших – на следующий месяц – газовых фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) в первом полугодии текущего года составила 331,7 доллара за тысячу кубометров. Это в 1,5 раза ниже, чем в первом полугодии 2023 года – 494,3 доллара. Рекордным за аналогичный период был показатель 2022 года – 1138,8 доллара. Он выше средней цены за текущий год в 3,4 раза.
Такая стабилизация на европейском газовом рынке происходит после аномально высоких цен в 2021-2023 годах. Это связано со снижением спроса на газ в ЕС, где показатель за два года, согласно данным евростата, опустился на 20% – с 413 миллиардов кубометров в 2021 году до 330 миллиардов кубометров в 2023 году.
Ценовой минимум газовых фьючерсов за первое полугодие составил 249,9 доллара. До такой отметки биржевая стоимость газа кратковременно опускалась в конце февраля – впервые почти за три года. Ценовой же максимум в 432,5 доллара был достигнут в начале июня – впервые с декабря 2023 года. Такие колебания объясняются сезонностью. Цены на газ весной и осенью – в межсезонье – на фоне меньшего спроса снижаются, а летом и зимой – в пики потребления – растут.
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По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, а за второй квартал – почти 355 долларов.
При этом в 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше, и таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.