Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии загорелась верфь - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240702/germaniya-849676374.html
В Германии загорелась верфь
В Германии загорелась верфь - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Германии загорелась верфь
Верфь горит в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии с утра, в тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, сообщает... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T21:22+0300
2024-07-02T21:22+0300
происшествия
германия
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/77101/10/771011080_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7de3906d5dd02613df84b3fe1356907a.jpg
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Верфь горит в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии с утра, в тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, сообщает телерадиокомпания NDR. "С утра горит цех верфи Люрссен в округе Рендсбург. В настоящее время пожар локализован, и пламя не распространилось на другие здания", — говорится на сайте NDR со ссылкой на представителя пожарной службы. Полиция сообщила, что в результате пожара пострадал человек. Он получил лёгкие травмы и отравился дымом. Из-за задымления было эвакуировано около 30 жителей близлежащих районов общины Шахт-Аудорф. Огонь также охватил яхту, которая находилась в горящей части цеха. В здании обрушилась крыша и часть фасада, были слышны взрывы. Тушение пожара может продлиться до утра.
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77101/10/771011080_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_ad5c27c556ac70487fdb49ed0cf58909.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, пожар
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, пожар
21:22 02.07.2024
 
В Германии загорелась верфь

На севере Германии с утра горит верфь Люрссен, ее тушат около 300 пожарных

© fotolia.com / PictureArtВерфь
Верфь - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© fotolia.com / PictureArt
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл ПРАЙМ. Верфь горит в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии с утра, в тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, сообщает телерадиокомпания NDR.
"С утра горит цех верфи Люрссен в округе Рендсбург. В настоящее время пожар локализован, и пламя не распространилось на другие здания", — говорится на сайте NDR со ссылкой на представителя пожарной службы.
Полиция сообщила, что в результате пожара пострадал человек. Он получил лёгкие травмы и отравился дымом. Из-за задымления было эвакуировано около 30 жителей близлежащих районов общины Шахт-Аудорф. Огонь также охватил яхту, которая находилась в горящей части цеха. В здании обрушилась крыша и часть фасада, были слышны взрывы. Тушение пожара может продлиться до утра.
 
ПроисшествияГЕРМАНИЯпожар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала