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В Германии загорелась верфь
В Германии загорелась верфь - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Германии загорелась верфь
Верфь горит в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии с утра, в тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, сообщает... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T21:22+0300
2024-07-02T21:22+0300
2024-07-02T21:22+0300
происшествия
германия
пожар
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Верфь горит в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии с утра, в тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, сообщает телерадиокомпания NDR. "С утра горит цех верфи Люрссен в округе Рендсбург. В настоящее время пожар локализован, и пламя не распространилось на другие здания", — говорится на сайте NDR со ссылкой на представителя пожарной службы. Полиция сообщила, что в результате пожара пострадал человек. Он получил лёгкие травмы и отравился дымом. Из-за задымления было эвакуировано около 30 жителей близлежащих районов общины Шахт-Аудорф. Огонь также охватил яхту, которая находилась в горящей части цеха. В здании обрушилась крыша и часть фасада, были слышны взрывы. Тушение пожара может продлиться до утра.
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германия, пожар
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, пожар
В Германии загорелась верфь
На севере Германии с утра горит верфь Люрссен, ее тушат около 300 пожарных
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Верфь горит в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии с утра, в тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, сообщает телерадиокомпания NDR.
"С утра горит цех верфи Люрссен в округе Рендсбург. В настоящее время пожар локализован, и пламя не распространилось на другие здания", — говорится на сайте NDR со ссылкой на представителя пожарной службы.
Полиция сообщила, что в результате пожара пострадал человек. Он получил лёгкие травмы и отравился дымом. Из-за задымления было эвакуировано около 30 жителей близлежащих районов общины Шахт-Аудорф. Огонь также охватил яхту, которая находилась в горящей части цеха. В здании обрушилась крыша и часть фасада, были слышны взрывы. Тушение пожара может продлиться до утра.