https://1prime.ru/20240702/germaniya-849677058.html

Тысячи сотрудников Mercedes-Benz в Германии вышли на демонстрации

Тысячи сотрудников Mercedes-Benz в Германии вышли на демонстрации - 02.07.2024, ПРАЙМ

Тысячи сотрудников Mercedes-Benz в Германии вышли на демонстрации

Около 25 тысяч сотрудников автоконцерна Mercedes-Benz вышли во вторник на демонстрации в Германии из-за планов компании продать 80 дилерских центров, заявил... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T22:36+0300

2024-07-02T22:36+0300

2024-07-02T22:36+0300

экономика

германия

mercedes-benz

https://cdnn.1prime.ru/img/83303/65/833036564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ba58976367b0d545649c0afea6bf127.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Около 25 тысяч сотрудников автоконцерна Mercedes-Benz вышли во вторник на демонстрации в Германии из-за планов компании продать 80 дилерских центров, заявил крупнейший в ФРГ профсоюз IG Metall. "Во вторник 25 тысяч сотрудников Mercedes-Benz выступили за хорошее будущее и хорошие условия труда в филиалах в рамках общенационального дня протеста. Mercedes-Benz планирует продать около 80 своих филиалов, что затронет около 8 тысяч сотрудников по всей стране", — говорится в заявлении профсоюза. Самые большие акции прошли в районе Штутгарта Унтертюркхайм и в городе Зиндельфинген. Более мелкие протесты проводились в Раштатте, Бремене, Дюссельдорфе и Берлине. О планах продажи части дилерских центров Mercedes-Benz стало известно в середине января. Протестующие считают, что решение было принято советом директоров в одностороннем порядке и угрожает сотрудникам ухудшением условий труда.Ранее профсоюз Ver.di. объявил о забастовке работников, которая охватила ряд крупных портов Германии. Ver.di потребовал повышения зарплаты портовым работникам на 3 евро в час с 1 июня. Стачки объявлены на фоне очередного раунда переговоров с Центральной ассоциацией немецких портовых компаний.

https://1prime.ru/20240617/zabastovka-849253228.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, mercedes-benz