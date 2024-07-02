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Тысячи сотрудников Mercedes-Benz в Германии вышли на демонстрации
Тысячи сотрудников Mercedes-Benz в Германии вышли на демонстрации - 02.07.2024, ПРАЙМ
Тысячи сотрудников Mercedes-Benz в Германии вышли на демонстрации
Около 25 тысяч сотрудников автоконцерна Mercedes-Benz вышли во вторник на демонстрации в Германии из-за планов компании продать 80 дилерских центров, заявил... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T22:36+0300
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2024-07-02T22:36+0300
экономика
германия
mercedes-benz
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Около 25 тысяч сотрудников автоконцерна Mercedes-Benz вышли во вторник на демонстрации в Германии из-за планов компании продать 80 дилерских центров, заявил крупнейший в ФРГ профсоюз IG Metall. "Во вторник 25 тысяч сотрудников Mercedes-Benz выступили за хорошее будущее и хорошие условия труда в филиалах в рамках общенационального дня протеста. Mercedes-Benz планирует продать около 80 своих филиалов, что затронет около 8 тысяч сотрудников по всей стране", — говорится в заявлении профсоюза. Самые большие акции прошли в районе Штутгарта Унтертюркхайм и в городе Зиндельфинген. Более мелкие протесты проводились в Раштатте, Бремене, Дюссельдорфе и Берлине. О планах продажи части дилерских центров Mercedes-Benz стало известно в середине января. Протестующие считают, что решение было принято советом директоров в одностороннем порядке и угрожает сотрудникам ухудшением условий труда.Ранее профсоюз Ver.di. объявил о забастовке работников, которая охватила ряд крупных портов Германии. Ver.di потребовал повышения зарплаты портовым работникам на 3 евро в час с 1 июня. Стачки объявлены на фоне очередного раунда переговоров с Центральной ассоциацией немецких портовых компаний.
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германия, mercedes-benz
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Mercedes-Benz
Тысячи сотрудников Mercedes-Benz в Германии вышли на демонстрации
IG Metall: 25 тысяч сотрудников Mercedes-Benz вышли на демонстрации в ФРГ
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Около 25 тысяч сотрудников автоконцерна Mercedes-Benz вышли во вторник на демонстрации в Германии из-за планов компании продать 80 дилерских центров, заявил крупнейший в ФРГ профсоюз IG Metall.
"Во вторник 25 тысяч сотрудников Mercedes-Benz выступили за хорошее будущее и хорошие условия труда в филиалах в рамках общенационального дня протеста. Mercedes-Benz планирует продать около 80 своих филиалов, что затронет около 8 тысяч сотрудников по всей стране", — говорится в заявлении профсоюза.
Самые большие акции прошли в районе Штутгарта Унтертюркхайм и в городе Зиндельфинген. Более мелкие протесты проводились в Раштатте, Бремене, Дюссельдорфе и Берлине.
О планах продажи части дилерских центров Mercedes-Benz стало известно в середине января. Протестующие считают, что решение было принято советом директоров в одностороннем порядке и угрожает сотрудникам ухудшением условий труда.
Несколько портов на севере Германии парализованы забастовкой
Ранее профсоюз Ver.di. объявил о забастовке работников, которая охватила ряд крупных портов Германии. Ver.di потребовал повышения зарплаты портовым работникам на 3 евро в час с 1 июня. Стачки объявлены на фоне очередного раунда переговоров с Центральной ассоциацией немецких портовых компаний.