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Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать госдолг США

Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать госдолг США - 02.07.2024, ПРАЙМ

Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать госдолг США

Необходимо что-то делать с уровнем госдолга США, поддерживать нынешний путь невозможно и неприемлемо, заявил председатель федеральной резервной системы (ФРС)... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T17:21+0300

2024-07-02T17:21+0300

2024-07-02T17:42+0300

экономика

сша

госдолг

фрс

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ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. Необходимо что-то делать с уровнем госдолга США, поддерживать нынешний путь невозможно и неприемлемо, заявил председатель федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл."Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений... Это должно быть в фокусе внимания, как нам вернуться на путь, который мы можем поддерживать. В долгосрочной перспективе нам нужно что-то предпринимать. Лучше сделать это раньше, чем позже", — сказал Пауэлл на форуме Европейского центрального банка в ответ на вопрос модератора об уровне госдолга США.Ранее Международный валютный фонд (МВФ) высказал мнение, что США необходимо приступить к снижению государственного долга. Рост долга может негативно сказаться как на американской, так и на мировой экономике, а к 2032 году он может превысить 140% ВВП.МВФ также отметил, что США столкнутся с политическими трудностями при снижении государственного долга и дефицита бюджета. Однако сейчас самое подходящее время для начала этой работы.Согласно данным американского казначейства, уровень американского долга уже превышает 34,7 триллиона долларов.

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