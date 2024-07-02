Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать госдолг США - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240702/gosdolg-ssha-849670806.html
Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать госдолг США
Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать госдолг США - 02.07.2024, ПРАЙМ
Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать госдолг США
Необходимо что-то делать с уровнем госдолга США, поддерживать нынешний путь невозможно и неприемлемо, заявил председатель федеральной резервной системы (ФРС)... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T17:21+0300
2024-07-02T17:42+0300
экономика
сша
госдолг
фрс
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/06/841370681_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_7255f004d1b1a4594a658e10ed07c0c5.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. Необходимо что-то делать с уровнем госдолга США, поддерживать нынешний путь невозможно и неприемлемо, заявил председатель федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл."Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений... Это должно быть в фокусе внимания, как нам вернуться на путь, который мы можем поддерживать. В долгосрочной перспективе нам нужно что-то предпринимать. Лучше сделать это раньше, чем позже", — сказал Пауэлл на форуме Европейского центрального банка в ответ на вопрос модератора об уровне госдолга США.Ранее Международный валютный фонд (МВФ) высказал мнение, что США необходимо приступить к снижению государственного долга. Рост долга может негативно сказаться как на американской, так и на мировой экономике, а к 2032 году он может превысить 140% ВВП.МВФ также отметил, что США столкнутся с политическими трудностями при снижении государственного долга и дефицита бюджета. Однако сейчас самое подходящее время для начала этой работы.Согласно данным американского казначейства, уровень американского долга уже превышает 34,7 триллиона долларов.
https://1prime.ru/20240701/ssha-849619128.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/06/841370681_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_3ec4d3127e8630ad784d05e8e694c15e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, госдолг, фрс
Экономика, США, госдолг, ФРС
17:21 02.07.2024 (обновлено: 17:42 02.07.2024)
 
Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать госдолг США

Глава ФРС: уровень госдолга США невозможно поддерживать, нужно действовать

© Фото : Federal ReserveПредседатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© Фото : Federal Reserve
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. Необходимо что-то делать с уровнем госдолга США, поддерживать нынешний путь невозможно и неприемлемо, заявил председатель федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
"Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений... Это должно быть в фокусе внимания, как нам вернуться на путь, который мы можем поддерживать. В долгосрочной перспективе нам нужно что-то предпринимать. Лучше сделать это раньше, чем позже", — сказал Пауэлл на форуме Европейского центрального банка в ответ на вопрос модератора об уровне госдолга США.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) высказал мнение, что США необходимо приступить к снижению государственного долга. Рост долга может негативно сказаться как на американской, так и на мировой экономике, а к 2032 году он может превысить 140% ВВП.
Флаги США
США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор
Вчера, 06:45
МВФ также отметил, что США столкнутся с политическими трудностями при снижении государственного долга и дефицита бюджета. Однако сейчас самое подходящее время для начала этой работы.
Согласно данным американского казначейства, уровень американского долга уже превышает 34,7 триллиона долларов.
 
ЭкономикаСШАгосдолгФРС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала