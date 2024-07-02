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Макрон идет на отчаянные меры. Ле Пен обвинила его в попытке госпереворота - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Макрон идет на отчаянные меры. Ле Пен обвинила его в попытке госпереворота
Макрон идет на отчаянные меры. Ле Пен обвинила его в попытке госпереворота - 02.07.2024, ПРАЙМ
Макрон идет на отчаянные меры. Ле Пен обвинила его в попытке госпереворота
Французский политик Марин Ле Пен обвинила президента страны Эммануэля Макрона в подготовке "административного госпереворота" через перестановки силовиков. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T13:52+0300
2024-07-02T13:52+0300
политика
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
внешняя политика
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ПАРИЖ, 2 июл – ПРАЙМ. Французский политик Марин Ле Пен обвинила президента страны Эммануэля Макрона в подготовке "административного госпереворота" через перестановки силовиков."Поговаривают, что он может за четыре дня до второго тура сменить генерального директора национальной полиции и директора национальной жандармерии", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.Ранее издание Journal du Dimanche (JDD) сообщило, что Макрон хочет поставить на эти посты своих приближенных. Такие кадровые перестановки в перспективе могли бы ограничить власть премьер-министра, если этот пост займет политический противник Макрона.В первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" набрала почти треть голосов. Второй тур выборов состоится 7 июля. При этом, по данным Bloomberg, последний раз президент попадал в объективы фотокамер во время прогулки с супругой Брижит за несколько часов перед оглашением результатов голосования.
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франция, эммануэль макрон, марин ле пен, внешняя политика, политика
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Внешняя политика, политика
13:52 02.07.2024
 
Макрон идет на отчаянные меры. Ле Пен обвинила его в попытке госпереворота

Ле Пен обвинила Макрона в административном госперевороте из-за срочных назначений

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 2 июл – ПРАЙМ. Французский политик Марин Ле Пен обвинила президента страны Эммануэля Макрона в подготовке "административного госпереворота" через перестановки силовиков.
"Поговаривают, что он может за четыре дня до второго тура сменить генерального директора национальной полиции и директора национальной жандармерии", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.
Ранее издание Journal du Dimanche (JDD) сообщило, что Макрон хочет поставить на эти посты своих приближенных. Такие кадровые перестановки в перспективе могли бы ограничить власть премьер-министра, если этот пост займет политический противник Макрона.
В первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" набрала почти треть голосов. Второй тур выборов состоится 7 июля. При этом, по данным Bloomberg, последний раз президент попадал в объективы фотокамер во время прогулки с супругой Брижит за несколько часов перед оглашением результатов голосования.
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
После поражения в первом туре выборов СМИ "потеряли" Макрона
12:59
 
ПолитикаФРАНЦИЯЭммануэль МакронМарин Ле ПенВнешняя политикаполитика
 
 
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