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Макрон идет на отчаянные меры. Ле Пен обвинила его в попытке госпереворота

Макрон идет на отчаянные меры. Ле Пен обвинила его в попытке госпереворота - 02.07.2024, ПРАЙМ

Макрон идет на отчаянные меры. Ле Пен обвинила его в попытке госпереворота

Французский политик Марин Ле Пен обвинила президента страны Эммануэля Макрона в подготовке "административного госпереворота" через перестановки силовиков. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T13:52+0300

2024-07-02T13:52+0300

2024-07-02T13:52+0300

политика

франция

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ПАРИЖ, 2 июл – ПРАЙМ. Французский политик Марин Ле Пен обвинила президента страны Эммануэля Макрона в подготовке "административного госпереворота" через перестановки силовиков."Поговаривают, что он может за четыре дня до второго тура сменить генерального директора национальной полиции и директора национальной жандармерии", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.Ранее издание Journal du Dimanche (JDD) сообщило, что Макрон хочет поставить на эти посты своих приближенных. Такие кадровые перестановки в перспективе могли бы ограничить власть премьер-министра, если этот пост займет политический противник Макрона.В первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" набрала почти треть голосов. Второй тур выборов состоится 7 июля. При этом, по данным Bloomberg, последний раз президент попадал в объективы фотокамер во время прогулки с супругой Брижит за несколько часов перед оглашением результатов голосования.

https://1prime.ru/20240702/makron-849659543.html

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франция, эммануэль макрон, марин ле пен, внешняя политика, политика