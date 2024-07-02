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Европейские фондовые индексы снижаются в преддверии данных по инфляции - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Европейские фондовые индексы снижаются в преддверии данных по инфляции
Европейские фондовые индексы снижаются в преддверии данных по инфляции - 02.07.2024, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы снижаются в преддверии данных по инфляции
Европейские фондовые индексы упали во вторник, причем французские акции утратили часть позиций, завоеванных на предыдущей сессии после первого раунда... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:54+0300
2024-07-02T11:54+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы упали во вторник, причем французские акции утратили часть позиций, завоеванных на предыдущей сессии после первого раунда парламентских выборов. Инвесторы ждут выхода данных еврозоны по инфляции, которые могут прояснить перспективы политики Европейского центрального банка.По состоянию на 07.04 по Гринвичу панъевропейский STOXX 600 упал на 0,5%, до 2-недельного минимума.Французский CAC 40 снизился на 0,6%. В понедельник он вырос на 1,1% после того, как партия Марин Ле Пен набрала меньшее число голосов, чем ожидалось, и это поумерило вероятность получения крайне правыми абсолютного большинства в парламенте.В центре внимания во вторник находятся данные по инфляции в еврозоне за июнь. Экономисты ожидают некоторого замедления темпов роста цен по сравнению с предыдущим месяцем.Инфляция в Германии в июне оказалась более низкой, чем ожидалось, о чем свидетельствуют представленные в понедельник данные. Нисходящий тренд инфляции возобновился после роста показателя в течение двух месяцев подряд, и это создает возможность для еще одного снижения ставок ЕЦБ в сентябре.Однако президент ЕЦБ Кристин Лагард в понедельник заявила, что вялая динамика экономики позволяет не спешить с понижением ставок.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
11:54 02.07.2024
 

Европейские фондовые индексы снижаются в преддверии данных по инфляции

© Unsplash/Wance Paleri Финансы, график
Финансы, график
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы упали во вторник, причем французские акции утратили часть позиций, завоеванных на предыдущей сессии после первого раунда парламентских выборов. Инвесторы ждут выхода данных еврозоны по инфляции, которые могут прояснить перспективы политики Европейского центрального банка.
По состоянию на 07.04 по Гринвичу панъевропейский STOXX 600 упал на 0,5%, до 2-недельного минимума.
Французский CAC 40 снизился на 0,6%. В понедельник он вырос на 1,1% после того, как партия Марин Ле Пен набрала меньшее число голосов, чем ожидалось, и это поумерило вероятность получения крайне правыми абсолютного большинства в парламенте.
В центре внимания во вторник находятся данные по инфляции в еврозоне за июнь. Экономисты ожидают некоторого замедления темпов роста цен по сравнению с предыдущим месяцем.
Инфляция в Германии в июне оказалась более низкой, чем ожидалось, о чем свидетельствуют представленные в понедельник данные. Нисходящий тренд инфляции возобновился после роста показателя в течение двух месяцев подряд, и это создает возможность для еще одного снижения ставок ЕЦБ в сентябре.
Однако президент ЕЦБ Кристин Лагард в понедельник заявила, что вялая динамика экономики позволяет не спешить с понижением ставок.
 
Рынкифондовые рынки Европы
 
 
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