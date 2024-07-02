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Фондовые рынки Европы откатываются за счёт внимания к выборам во Франции

Фондовые рынки Европы откатываются за счёт внимания к выборам во Франции - 02.07.2024, ПРАЙМ

Фондовые рынки Европы откатываются за счёт внимания к выборам во Франции

Европейские рынки акций во вторник снижаются после ралли накануне, а доллар США достиг почти 38-летнего максимума по отношению к японской иене, поскольку... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T13:54+0300

2024-07-02T13:54+0300

2024-07-02T13:54+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Европейские рынки акций во вторник снижаются после ралли накануне, а доллар США достиг почти 38-летнего максимума по отношению к японской иене, поскольку вероятность второго президентства Дональда Трампа привела к росту доходности казначейских облигаций.Панъевропейский индекс Stoxx 600 понизился на 0,5%, а французский CAC40 - на 0,65%, не сумев удержать набранные накануне позиции. Большинство других европейских национальных индексов, в том числе в Великобритании, Германии, Италии и Испании, также торговались в минусе.В понедельник французский индекс голубых фишек вырос на 1%, так как первый тур голосования на парламентских выборах в стране показал, что наиболее вероятным итогом будет ситуация, при которой ни одна из партий не получит большинства.Премия, которую инвесторы требуют за хранение французских долговых обязательств по сравнению с немецкими, также снизилась после результатов выборов и на момент написания обзора составила 75 базисных пунктов, хотя инвесторы по-прежнему насторожены в преддверии второго и последнего тура голосования, который состоится в ближайшее воскресенье.Во вторник внимание будет сосредоточено на том, смогут ли противники ультраправых во Франции создать единый блок, чтобы помешать их победе.Выборы также очень волнуют инвесторов в разрезе американских активов: доходность казначейских облигаций США остается высокой и поддерживает доллар."Мы считаем, что инвесторы все больше торгуют на перспективах победы Трампа. Дополнительные фискальные стимулы и торговые пошлины способствуют инфляции и могут оказать повышательное давление на долгосрочную доходность", - сказал Дерек Халпенни, руководитель отдела исследований глобальных рынков в регионе EMEA в MUFG."Вчерашнее решение Конституционного суда о том, что президент имеет иммунитет от судебного преследования при выполнении своих 'официальных' обязанностей, – еще одно событие, которое укрепит ожидания победы Трампа 5 ноября", – добавил Халпенни.Доходность 10-летних гособлигаций США на момент написания статьи составляла 4,45%, снизившись на 3 базисных пункта, но оставшись вблизи одномесячного максимума предыдущего дня 4,49%. Менее чем за неделю она поднялась примерно на 20 б. п.Доходность 10-летних гособлигаций Германии была на уровне 2,59%, около двухнедельного максимума предыдущего дня. Она удерживается на высокой отметке, поскольку инвесторы после выборов во Франции покрыли часть позиций, открытых в ходе бегства в активы-убежища.Фьючерсы на американские индексы S&P 500 и Nasdaq снизились примерно на 0,4%.Повышение доходности гособлигаций в США оказало поддержку доллару, который торговался по 1,0719 доллара за евро. Кроме того, доллар поднялся до 161,745 иены - максимума с декабря 1986 года, что заставило трейдеров быть в состоянии повышенной готовности к вмешательству Японии.Японские власти потратили около 9,8 триллиона иен (60,65 миллиарда долларов), чтобы поддержать пострадавшую валюту, когда она упала до 160,82 за доллар в конце апреля и начале мая. Хотя с тех пор валюта ослабла, темпы изменений были не столь быстрыми, как в конце апреля.Во вторник министр финансов Японии Сюнъити Судзуки вновь заявил, что власти бдительно следят за резкими движениями валютного рынка, но не стал давать четкого предупреждения об интервенции."Участники рынка продолжают игнорировать его комментарии и, похоже, проверяют решимость Министерства финансов поддержать иену", - говорит Кэрол Конг, аналитик Commonwealth Bank of Australia."Поэтому путь наименьшего сопротивления - это дальнейшее укрепление USD/JPY".Японский индекс акций Nikkei, который часто, но не всегда, выигрывает от ослабления валюты, подскочил более чем на 1%, сильно опередив другие крупные рынки региона.Китайский юань упал до нового семимесячного минимума, что было вызвано значительным изменением в ежедневном прогнозе центрального банка, которое, по мнению аналитиков, сигнализирует о том, он допускает дальнейшее ослабление национальной валюты.Денежно-кредитная политика будет в центре внимания позднее сегодня, когда председатель ФРС Джером Пауэлл и другие высокопоставленные чиновники выступят на мероприятии в Синтре, Португалия, организованном Европейским центральным банком.Публикация серии данных по занятости в США также начнется во вторник с отчета о вакансиях JOLTS, который является фаворитом ФРС, за ним в среду последуют данные ADP и самые важные ежемесячные данные по занятости в пятницу.На рынках энергоносителей фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,36%, до 86,93 доллара за баррель, после вчерашнего ралли на 1,9%. Цена на золото не изменилась и составила 2331,4 доллара за унцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, фондовые рынки европы