https://1prime.ru/20240702/informatsiya-849666852.html

ЦБ рекомендовал аккуратно давать информацию, затрагивающую инвесторов

ЦБ рекомендовал аккуратно давать информацию, затрагивающую инвесторов - 02.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ рекомендовал аккуратно давать информацию, затрагивающую инвесторов

Участникам финансового рынка рекомендуется проявлять осмотрительность при распространении информации, затрагивающей права и законные интересы инвесторов,... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T15:35+0300

2024-07-02T15:35+0300

2024-07-02T15:35+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Участникам финансового рынка рекомендуется проявлять осмотрительность при распространении информации, затрагивающей права и законные интересы инвесторов, говорится в сообщении Банка России. "Банк России рекомендует участникам финансового рынка проявлять осмотрительность при распространении информации, затрагивающей права и законные интересы инвесторов. Сообщения, адресованные клиентам, должны содержать точные формулировки, исчерпывающие сведения и исключать предпосылки для неверного или двусмысленного трактования", - говорится в сообщении. Регулятор привел пример - "Цифра брокер" 29 января направил своим клиентам сообщение о прекращении торговых операций брокера на "СПБ Бирже" с 30 января. Из текста сообщения однозначно не следовало, что решение о прекращении операций принято исключительно ООО "Цифра брокер" и касается только его клиентов, а не торгов на "СПБ Бирже" в целом, поясняет ЦБ. "В результате сообщение было интерпретировано инвестиционным сообществом как известие о предстоящей остановке торгов на "СПБ Бирже" всеми российскими ценными бумагами и прекращении функционирования биржи как торговой площадки. Новость, распространившаяся в телеграм-сообществе и подхваченная средствами массовой информации (СМИ), спровоцировала негативную реакцию участников рынка: в течение 20 минут цена акций СПБ Биржи снизилась на 13%", - сообщается в пресс-релизе ЦБ. ЦБ отмечает, что изучил все обстоятельства произошедшего и не усмотрел в действиях брокера и СМИ умысла на совершение манипулирования ценой акций "СПБ Биржи". "При этом Банк России обращает внимание, что некорректная информация оказывает негативное влияние на состояние финансового рынка, вводит в заблуждение инвесторов и создает риск манипулирования рынком. Нарушение запретов на манипулирование рынком, в том числе путем умышленного распространения заведомо ложных сведений, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством, включая уголовную", - отмечается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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