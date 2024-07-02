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ЦБ рекомендовал аккуратно давать информацию, затрагивающую инвесторов - 02.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ рекомендовал аккуратно давать информацию, затрагивающую инвесторов
ЦБ рекомендовал аккуратно давать информацию, затрагивающую инвесторов - 02.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал аккуратно давать информацию, затрагивающую инвесторов
Участникам финансового рынка рекомендуется проявлять осмотрительность при распространении информации, затрагивающей права и законные интересы инвесторов,... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T15:35+0300
2024-07-02T15:35+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Участникам финансового рынка рекомендуется проявлять осмотрительность при распространении информации, затрагивающей права и законные интересы инвесторов, говорится в сообщении Банка России. "Банк России рекомендует участникам финансового рынка проявлять осмотрительность при распространении информации, затрагивающей права и законные интересы инвесторов. Сообщения, адресованные клиентам, должны содержать точные формулировки, исчерпывающие сведения и исключать предпосылки для неверного или двусмысленного трактования", - говорится в сообщении. Регулятор привел пример - "Цифра брокер" 29 января направил своим клиентам сообщение о прекращении торговых операций брокера на "СПБ Бирже" с 30 января. Из текста сообщения однозначно не следовало, что решение о прекращении операций принято исключительно ООО "Цифра брокер" и касается только его клиентов, а не торгов на "СПБ Бирже" в целом, поясняет ЦБ. "В результате сообщение было интерпретировано инвестиционным сообществом как известие о предстоящей остановке торгов на "СПБ Бирже" всеми российскими ценными бумагами и прекращении функционирования биржи как торговой площадки. Новость, распространившаяся в телеграм-сообществе и подхваченная средствами массовой информации (СМИ), спровоцировала негативную реакцию участников рынка: в течение 20 минут цена акций СПБ Биржи снизилась на 13%", - сообщается в пресс-релизе ЦБ. ЦБ отмечает, что изучил все обстоятельства произошедшего и не усмотрел в действиях брокера и СМИ умысла на совершение манипулирования ценой акций "СПБ Биржи". "При этом Банк России обращает внимание, что некорректная информация оказывает негативное влияние на состояние финансового рынка, вводит в заблуждение инвесторов и создает риск манипулирования рынком. Нарушение запретов на манипулирование рынком, в том числе путем умышленного распространения заведомо ложных сведений, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством, включая уголовную", - отмечается в сообщении.
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россия
Банк России, РОССИЯ
15:35 02.07.2024
 
ЦБ рекомендовал аккуратно давать информацию, затрагивающую инвесторов

ЦБ: информация, затрагивающая интересы инвесторов, должна даваться аккуратно

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Участникам финансового рынка рекомендуется проявлять осмотрительность при распространении информации, затрагивающей права и законные интересы инвесторов, говорится в сообщении Банка России.
"Банк России рекомендует участникам финансового рынка проявлять осмотрительность при распространении информации, затрагивающей права и законные интересы инвесторов. Сообщения, адресованные клиентам, должны содержать точные формулировки, исчерпывающие сведения и исключать предпосылки для неверного или двусмысленного трактования", - говорится в сообщении.
Регулятор привел пример - "Цифра брокер" 29 января направил своим клиентам сообщение о прекращении торговых операций брокера на "СПБ Бирже" с 30 января. Из текста сообщения однозначно не следовало, что решение о прекращении операций принято исключительно ООО "Цифра брокер" и касается только его клиентов, а не торгов на "СПБ Бирже" в целом, поясняет ЦБ.
"В результате сообщение было интерпретировано инвестиционным сообществом как известие о предстоящей остановке торгов на "СПБ Бирже" всеми российскими ценными бумагами и прекращении функционирования биржи как торговой площадки. Новость, распространившаяся в телеграм-сообществе и подхваченная средствами массовой информации (СМИ), спровоцировала негативную реакцию участников рынка: в течение 20 минут цена акций СПБ Биржи снизилась на 13%", - сообщается в пресс-релизе ЦБ.
ЦБ отмечает, что изучил все обстоятельства произошедшего и не усмотрел в действиях брокера и СМИ умысла на совершение манипулирования ценой акций "СПБ Биржи".
"При этом Банк России обращает внимание, что некорректная информация оказывает негативное влияние на состояние финансового рынка, вводит в заблуждение инвесторов и создает риск манипулирования рынком. Нарушение запретов на манипулирование рынком, в том числе путем умышленного распространения заведомо ложных сведений, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством, включая уголовную", - отмечается в сообщении.
 
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