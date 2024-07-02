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В России открыли предзаказы на эксклюзивный iPhone за 40 миллионов рублей
В России открыли предзаказы на эксклюзивный iPhone за 40 миллионов рублей - 02.07.2024, ПРАЙМ
В России открыли предзаказы на эксклюзивный iPhone за 40 миллионов рублей
Российская компания Caviar "первая открыла" предзаказ на смартфоны iPhone 16 Pro и Pro Max, котjрые Apple представит осенью 2024 года. Об этом сообщает портал... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T16:11+0300
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iphone
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российская компания Caviar "первая открыла" предзаказ на смартфоны iPhone 16 Pro и Pro Max, котjрые Apple представит осенью 2024 года. Об этом сообщает портал iXBT."Речь идет о версиях в специальной отделке, предлагается множество вариантов с отделкой золотом, кожей, титаном, бриллиантами, и так далее", - сказано в публикации.Отмечается, что Caviar также создала собственного виртуального помощника искусственного интеллекта – Nero. По данным портала, пользователи могут запросить персональное видеообращение, которое будет выводиться на экран при открытии упаковки.iXBT добавил, что стоимость смартфонов составляет от 530 тысяч до 40 миллионов рублей.Компания Caviar специализируется на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов.
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iphone, россия
В России открыли предзаказы на эксклюзивный iPhone за 40 миллионов рублей
iXBT: Caviar открыла предзаказы на еще невышедший iPhone 16 Pro от 530 тысяч рублей
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Российская компания Caviar "первая открыла" предзаказ на смартфоны iPhone 16 Pro и Pro Max, котjрые Apple представит осенью 2024 года. Об этом сообщает
портал iXBT.
"Речь идет о версиях в специальной отделке, предлагается множество вариантов с отделкой золотом, кожей, титаном, бриллиантами, и так далее", - сказано в публикации.
Отмечается, что Caviar также создала собственного виртуального помощника искусственного интеллекта – Nero. По данным портала, пользователи могут запросить персональное видеообращение, которое будет выводиться на экран при открытии упаковки.
iXBT добавил, что стоимость смартфонов составляет от 530 тысяч до 40 миллионов рублей.
Компания Caviar специализируется на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов.
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