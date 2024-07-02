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Не все потеряно: как взять ипотеку без первоначального взноса

Не все потеряно: как взять ипотеку без первоначального взноса - 02.07.2024, ПРАЙМ

Не все потеряно: как взять ипотеку без первоначального взноса

В каких случаях можно взять ипотеку без первоначального взноса, рассказала агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T02:02+0300

2024-07-02T02:02+0300

2024-07-02T02:02+0300

ипотека

недвижимость

новая квартира

материнский капитал

залог

эксклюзив

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В каких случаях можно взять ипотеку без первоначального взноса, рассказала агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина.С конца прошлого года российские банки начали активно повышать первоначальный взнос по ипотеке. В некоторых банках в июне размер первоначального взноса по льготной ипотеке увеличился вплоть до 60,1 процента. Причина повышения первоначального взноса очевидна: высокая ключевая ставка. Тем не менее, получить ипотеку без первоначального взноса возможно, если у заемщика или у его родственников, например, родителей, есть другая квартира в собственности. Тогда она может выступить залогом по ипотечному кредиту.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако в данном случае имеются некоторые ограничения, предупреждает экономист. Максимальная сумма кредита – 100 миллионов рублей, но не более 80 процентов от стоимости имеющейся квартиры. Если недвижимость заемщика оценят в 10 миллионов рублей, то он сможет взять ипотеку на 8 миллионов. Срок кредита – до 30 лет.Кроме того, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Но, как отмечает эксперт, в любом случае полностью обойтись без первоначального взноса не получится - придётся потратить на него либо материнский капитал, либо заложить имеющуюся недвижимость.Также необходимо помнить о том, что чем больше первоначальный взнос, тем лучше. “Больше вероятность того, что заемщик получит одобрение кредита, а главное – ниже ставка по кредиту. Как следствие, меньше переплата и более выгодное приобретение объекта жилой недвижимости”, - заключила Савчина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, недвижимость, новая квартира, материнский капитал, залог, эксклюзив