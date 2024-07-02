Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Не все потеряно: как взять ипотеку без первоначального взноса - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240702/ipoteka-849641454.html
Не все потеряно: как взять ипотеку без первоначального взноса
Не все потеряно: как взять ипотеку без первоначального взноса - 02.07.2024, ПРАЙМ
Не все потеряно: как взять ипотеку без первоначального взноса
В каких случаях можно взять ипотеку без первоначального взноса, рассказала агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T02:02+0300
2024-07-02T02:02+0300
ипотека
недвижимость
новая квартира
материнский капитал
залог
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/68/842686869_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_3bc050fb5a2bfe0ea00b58be53b191b1.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В каких случаях можно взять ипотеку без первоначального взноса, рассказала агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина.С конца прошлого года российские банки начали активно повышать первоначальный взнос по ипотеке. В некоторых банках в июне размер первоначального взноса по льготной ипотеке увеличился вплоть до 60,1 процента. Причина повышения первоначального взноса очевидна: высокая ключевая ставка. Тем не менее, получить ипотеку без первоначального взноса возможно, если у заемщика или у его родственников, например, родителей, есть другая квартира в собственности. Тогда она может выступить залогом по ипотечному кредиту.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако в данном случае имеются некоторые ограничения, предупреждает экономист. Максимальная сумма кредита – 100 миллионов рублей, но не более 80 процентов от стоимости имеющейся квартиры. Если недвижимость заемщика оценят в 10 миллионов рублей, то он сможет взять ипотеку на 8 миллионов. Срок кредита – до 30 лет.Кроме того, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Но, как отмечает эксперт, в любом случае полностью обойтись без первоначального взноса не получится - придётся потратить на него либо материнский капитал, либо заложить имеющуюся недвижимость.Также необходимо помнить о том, что чем больше первоначальный взнос, тем лучше. “Больше вероятность того, что заемщик получит одобрение кредита, а главное – ниже ставка по кредиту. Как следствие, меньше переплата и более выгодное приобретение объекта жилой недвижимости”, - заключила Савчина.
https://1prime.ru/20240701/ipoteka-849640314.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/68/842686869_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb2c2086b7ad765b1d0e7c2f45407234.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ипотека, недвижимость, новая квартира, материнский капитал, залог, эксклюзив
ипотека, Недвижимость, новая квартира, материнский капитал, залог, Эксклюзив
02:02 02.07.2024
 
Не все потеряно: как взять ипотеку без первоначального взноса

Доцент Савчина назвала способ получить ипотеку без первоначального взноса

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Зиларт" в Москве
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В каких случаях можно взять ипотеку без первоначального взноса, рассказала агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина.
С конца прошлого года российские банки начали активно повышать первоначальный взнос по ипотеке. В некоторых банках в июне размер первоначального взноса по льготной ипотеке увеличился вплоть до 60,1 процента. Причина повышения первоначального взноса очевидна: высокая ключевая ставка.
Тем не менее, получить ипотеку без первоначального взноса возможно, если у заемщика или у его родственников, например, родителей, есть другая квартира в собственности. Тогда она может выступить залогом по ипотечному кредиту.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Однако в данном случае имеются некоторые ограничения, предупреждает экономист. Максимальная сумма кредита – 100 миллионов рублей, но не более 80 процентов от стоимости имеющейся квартиры. Если недвижимость заемщика оценят в 10 миллионов рублей, то он сможет взять ипотеку на 8 миллионов. Срок кредита – до 30 лет.
Кроме того, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Но, как отмечает эксперт, в любом случае полностью обойтись без первоначального взноса не получится - придётся потратить на него либо материнский капитал, либо заложить имеющуюся недвижимость.
Также необходимо помнить о том, что чем больше первоначальный взнос, тем лучше. “Больше вероятность того, что заемщик получит одобрение кредита, а главное – ниже ставка по кредиту. Как следствие, меньше переплата и более выгодное приобретение объекта жилой недвижимости”, - заключила Савчина.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
Россиянам рассказали о стоимости новостроек после отмены льготной ипотеки
Вчера, 17:29
 
ипотекаНедвижимостьновая квартираматеринский капиталзалогЭксклюзив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала