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Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки
Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки - 02.07.2024, ПРАЙМ
Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки
Со второго июля "Сбер" повысит ставки по рыночной иптеке на 1,3 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе банка. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T05:23+0300
2024-07-02T05:24+0300
россия
сбербанк
ипотека
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Со второго июля "Сбер" повысит ставки по рыночной иптеке на 1,3 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе банка.Там также добавили, что ставки по ранее подписанным договорам останутся теми же.Отмечается, что теперь минимальная ставка составит 19,5 процента. Подобные изменения обусловлены ростом доходости ОФЗ из-за высокой ключевой ставки Центробанка. В банке уточнили, что для ипотеки на загородную недвижимость и землю ставки составят от 19,8 процента, на гараж, машино-место или кладовую - от 20 процентров, по программе "Военная ипотека" - от 18,9 процента, а по программе "Коммерческая ипотека" - от 21 процента.Также в пресс-службе указали, что по ранее подписанным кредитным договорам размер ставки не изменится.
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россия, сбербанк, ипотека
РОССИЯ, Сбербанк, ипотека
05:23 02.07.2024 (обновлено: 05:24 02.07.2024)
 
Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки

Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Со второго июля "Сбер" повысит ставки по рыночной иптеке на 1,3 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Там также добавили, что ставки по ранее подписанным договорам останутся теми же.
Отмечается, что теперь минимальная ставка составит 19,5 процента. Подобные изменения обусловлены ростом доходости ОФЗ из-за высокой ключевой ставки Центробанка.
В банке уточнили, что для ипотеки на загородную недвижимость и землю ставки составят от 19,8 процента, на гараж, машино-место или кладовую - от 20 процентров, по программе "Военная ипотека" - от 18,9 процента, а по программе "Коммерческая ипотека" - от 21 процента.
Также в пресс-службе указали, что по ранее подписанным кредитным договорам размер ставки не изменится.
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