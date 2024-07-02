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Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки

Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки - 02.07.2024, ПРАЙМ

Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки

Со второго июля "Сбер" повысит ставки по рыночной иптеке на 1,3 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе банка. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T05:23+0300

2024-07-02T05:23+0300

2024-07-02T05:24+0300

россия

сбербанк

ипотека

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Со второго июля "Сбер" повысит ставки по рыночной иптеке на 1,3 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе банка.Там также добавили, что ставки по ранее подписанным договорам останутся теми же.Отмечается, что теперь минимальная ставка составит 19,5 процента. Подобные изменения обусловлены ростом доходости ОФЗ из-за высокой ключевой ставки Центробанка. В банке уточнили, что для ипотеки на загородную недвижимость и землю ставки составят от 19,8 процента, на гараж, машино-место или кладовую - от 20 процентров, по программе "Военная ипотека" - от 18,9 процента, а по программе "Коммерческая ипотека" - от 21 процента.Также в пресс-службе указали, что по ранее подписанным кредитным договорам размер ставки не изменится.

https://1prime.ru/20240702/ipoteka-849641454.html

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россия, сбербанк, ипотека