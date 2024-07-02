https://1prime.ru/20240702/iran-849649230.html
В Иране обещали поддержать "Хезболла" в конфликте с Израилем
В Иране обещали поддержать "Хезболла" в конфликте с Израилем - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Иране обещали поддержать "Хезболла" в конфликте с Израилем
Ливанское движение "Хезболла" получит поддержку Тегерана и "оси сопротивления" в случае конфликта с Израилем. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T09:32+0300
2024-07-02T09:32+0300
2024-07-02T09:32+0300
политика
иран
хезболла
израиль
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_be8ba40a1957b995417e65d1301bd12a.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Ливанское движение "Хезболла" получит поддержку Тегерана и "оси сопротивления" в случае конфликта с Израилем. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази в беседе с газетой Financial Times.18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане, а министр иностранных дел страны Исраэль Кац пригрозил "Хезболла" полным уничтожением движения и арабского государства при развязывании полномасштабной войны. Глава израильского внешнеполитического ведомства добавил, что Тель-Авив близок к тому, чтобы принять решение, которое изменит правила на северном фронте.Харрази подчеркнул изданию, что возможное наступление Израиля на движение приведет к региональному конфликту."Все ливанцы, арабские страны и члены "оси сопротивления" поддержат Ливан против Израиля... Появится вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать "Хезболла" всеми средствами", - сказал советник верховного лидера Ирана. Харрази добавил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке не соответствует ничьим интересам, ни Ирана, ни США. На этом фоне он призвал Вашингтон оказать на Тель-Авив давление, чтобы остановить эскалацию.Как писала газета Politico, сославшись на американские разведданные, масштабное столкновение ЦАХАЛ и "Хезболла", если сделки о прекращения огня в Газе не будет, начнется в течение ближайших недель.В свою очередь, немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что Израиль может начать военную операцию против ливанского движения во второй половине июля.
https://1prime.ru/20240630/khusity-849612798.html
иран
израиль
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_f89548dee05b3e2a5e391777e9a0cc9a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, хезболла, израиль, ближний восток
Политика, ИРАН, Хезболла, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В Иране обещали поддержать "Хезболла" в конфликте с Израилем
Харрази: Иран всеми средствами поддержит "Хезболлах" в конфликте с Израилем
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Ливанское движение "Хезболла" получит поддержку Тегерана и "оси сопротивления" в случае конфликта с Израилем. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази в беседе с газетой Financial Times.
18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане, а министр иностранных дел страны Исраэль Кац пригрозил "Хезболла" полным уничтожением движения и арабского государства при развязывании полномасштабной войны. Глава израильского внешнеполитического ведомства добавил, что Тель-Авив близок к тому, чтобы принять решение, которое изменит правила на северном фронте.
Харрази подчеркнул изданию, что возможное наступление Израиля на движение приведет к региональному конфликту.
"Все ливанцы, арабские страны и члены "оси сопротивления" поддержат Ливан против Израиля... Появится вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать "Хезболла" всеми средствами", - сказал советник верховного лидера Ирана.
Хуситы заявили, что атаковали судно беспилотным катером
Харрази добавил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке не соответствует ничьим интересам, ни Ирана, ни США. На этом фоне он призвал Вашингтон оказать на Тель-Авив давление, чтобы остановить эскалацию.
Как писала газета Politico, сославшись на американские разведданные, масштабное столкновение ЦАХАЛ и "Хезболла", если сделки о прекращения огня в Газе не будет, начнется в течение ближайших недель.
В свою очередь, немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что Израиль может начать военную операцию против ливанского движения во второй половине июля.