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В Иране обещали поддержать "Хезболла" в конфликте с Израилем - 02.07.2024, ПРАЙМ
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В Иране обещали поддержать "Хезболла" в конфликте с Израилем
В Иране обещали поддержать "Хезболла" в конфликте с Израилем - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Иране обещали поддержать "Хезболла" в конфликте с Израилем
Ливанское движение "Хезболла" получит поддержку Тегерана и "оси сопротивления" в случае конфликта с Израилем. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T09:32+0300
2024-07-02T09:32+0300
политика
иран
хезболла
израиль
ближний восток
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Ливанское движение "Хезболла" получит поддержку Тегерана и "оси сопротивления" в случае конфликта с Израилем. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази в беседе с газетой Financial Times.18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане, а министр иностранных дел страны Исраэль Кац пригрозил "Хезболла" полным уничтожением движения и арабского государства при развязывании полномасштабной войны. Глава израильского внешнеполитического ведомства добавил, что Тель-Авив близок к тому, чтобы принять решение, которое изменит правила на северном фронте.Харрази подчеркнул изданию, что возможное наступление Израиля на движение приведет к региональному конфликту."Все ливанцы, арабские страны и члены "оси сопротивления" поддержат Ливан против Израиля... Появится вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать "Хезболла" всеми средствами", - сказал советник верховного лидера Ирана. Харрази добавил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке не соответствует ничьим интересам, ни Ирана, ни США. На этом фоне он призвал Вашингтон оказать на Тель-Авив давление, чтобы остановить эскалацию.Как писала газета Politico, сославшись на американские разведданные, масштабное столкновение ЦАХАЛ и "Хезболла", если сделки о прекращения огня в Газе не будет, начнется в течение ближайших недель.В свою очередь, немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что Израиль может начать военную операцию против ливанского движения во второй половине июля.
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иран, хезболла, израиль, ближний восток
Политика, ИРАН, Хезболла, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
09:32 02.07.2024
 
В Иране обещали поддержать "Хезболла" в конфликте с Израилем

Харрази: Иран всеми средствами поддержит "Хезболлах" в конфликте с Израилем

© fotolia.com / milosk50Иран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© fotolia.com / milosk50
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Ливанское движение "Хезболла" получит поддержку Тегерана и "оси сопротивления" в случае конфликта с Израилем. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази в беседе с газетой Financial Times.
18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане, а министр иностранных дел страны Исраэль Кац пригрозил "Хезболла" полным уничтожением движения и арабского государства при развязывании полномасштабной войны. Глава израильского внешнеполитического ведомства добавил, что Тель-Авив близок к тому, чтобы принять решение, которое изменит правила на северном фронте.
Харрази подчеркнул изданию, что возможное наступление Израиля на движение приведет к региональному конфликту.
"Все ливанцы, арабские страны и члены "оси сопротивления" поддержат Ливан против Израиля... Появится вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать "Хезболла" всеми средствами", - сказал советник верховного лидера Ирана.
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Харрази добавил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке не соответствует ничьим интересам, ни Ирана, ни США. На этом фоне он призвал Вашингтон оказать на Тель-Авив давление, чтобы остановить эскалацию.
Как писала газета Politico, сославшись на американские разведданные, масштабное столкновение ЦАХАЛ и "Хезболла", если сделки о прекращения огня в Газе не будет, начнется в течение ближайших недель.
В свою очередь, немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что Израиль может начать военную операцию против ливанского движения во второй половине июля.
 
ПолитикаИРАНХезболлаИЗРАИЛЬБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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