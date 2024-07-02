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В Иране обещали поддержать "Хезболла" в конфликте с Израилем

В Иране обещали поддержать "Хезболла" в конфликте с Израилем - 02.07.2024, ПРАЙМ

В Иране обещали поддержать "Хезболла" в конфликте с Израилем

Ливанское движение "Хезболла" получит поддержку Тегерана и "оси сопротивления" в случае конфликта с Израилем. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T09:32+0300

2024-07-02T09:32+0300

2024-07-02T09:32+0300

политика

иран

хезболла

израиль

ближний восток

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Ливанское движение "Хезболла" получит поддержку Тегерана и "оси сопротивления" в случае конфликта с Израилем. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази в беседе с газетой Financial Times.18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане, а министр иностранных дел страны Исраэль Кац пригрозил "Хезболла" полным уничтожением движения и арабского государства при развязывании полномасштабной войны. Глава израильского внешнеполитического ведомства добавил, что Тель-Авив близок к тому, чтобы принять решение, которое изменит правила на северном фронте.Харрази подчеркнул изданию, что возможное наступление Израиля на движение приведет к региональному конфликту."Все ливанцы, арабские страны и члены "оси сопротивления" поддержат Ливан против Израиля... Появится вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать "Хезболла" всеми средствами", - сказал советник верховного лидера Ирана. Харрази добавил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке не соответствует ничьим интересам, ни Ирана, ни США. На этом фоне он призвал Вашингтон оказать на Тель-Авив давление, чтобы остановить эскалацию.Как писала газета Politico, сославшись на американские разведданные, масштабное столкновение ЦАХАЛ и "Хезболла", если сделки о прекращения огня в Газе не будет, начнется в течение ближайших недель.В свою очередь, немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что Израиль может начать военную операцию против ливанского движения во второй половине июля.

https://1prime.ru/20240630/khusity-849612798.html

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иран, хезболла, израиль, ближний восток