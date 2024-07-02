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В Иране допустили изменение ядерной доктрины

В Иране допустили изменение ядерной доктрины - 02.07.2024, ПРАЙМ

В Иране допустили изменение ядерной доктрины

Иран может изменить ядерную доктрину при угрозе существованию страны, однако государство не разрабатывает ядерное оружие. Об этом заявил Financial Times... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T10:42+0300

2024-07-02T10:42+0300

2024-07-02T10:42+0300

политика

иран

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Иран может изменить ядерную доктрину при угрозе существованию страны, однако государство не разрабатывает ядерное оружие. Об этом заявил Financial Times советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази. Тегеран в 2015 году подписал с Лондоном, Москвой, Вашингтоном, Берлином, Парижем и Вашингтоном Совместный всеобъемлющий план действий по ограничению иранской ядерной программы. США с приходом к власти Дональда Трампа вышли из соглашения. В ответ Иран начал постепенно сокращать свои обязательства. Отмечалось, что Тегеран отказался от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Харрази назвал FT два условия, при которых Тегеран внесет изменения в ядерную доктрину: экзистенциальная угроза Ирану и введение Западом санкций, снятых после присоединения страны к СВПД.Он также подчеркнул, что Иран не выступает за создание ядерного оружия."До сих пор мы не принимали решения об обогащении урана более, чем на 60%. Но мы пытаемся расширить наш опыт, используя разные установки и методы", - отметил советник верховного лидера страны.

https://1prime.ru/20240701/britaniya-849621706.html

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иран, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерное оружие