https://1prime.ru/20240702/iran-849651937.html
В Иране допустили изменение ядерной доктрины
В Иране допустили изменение ядерной доктрины - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Иране допустили изменение ядерной доктрины
Иран может изменить ядерную доктрину при угрозе существованию страны, однако государство не разрабатывает ядерное оружие. Об этом заявил Financial Times... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T10:42+0300
2024-07-02T10:42+0300
2024-07-02T10:42+0300
политика
иран
ядерная угроза
ядерная безопасность
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ed338f79a105972c0bd83af6c54d22db.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Иран может изменить ядерную доктрину при угрозе существованию страны, однако государство не разрабатывает ядерное оружие. Об этом заявил Financial Times советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази. Тегеран в 2015 году подписал с Лондоном, Москвой, Вашингтоном, Берлином, Парижем и Вашингтоном Совместный всеобъемлющий план действий по ограничению иранской ядерной программы. США с приходом к власти Дональда Трампа вышли из соглашения. В ответ Иран начал постепенно сокращать свои обязательства. Отмечалось, что Тегеран отказался от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Харрази назвал FT два условия, при которых Тегеран внесет изменения в ядерную доктрину: экзистенциальная угроза Ирану и введение Западом санкций, снятых после присоединения страны к СВПД.Он также подчеркнул, что Иран не выступает за создание ядерного оружия."До сих пор мы не принимали решения об обогащении урана более, чем на 60%. Но мы пытаемся расширить наш опыт, используя разные установки и методы", - отметил советник верховного лидера страны.
https://1prime.ru/20240701/britaniya-849621706.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_51ec1bd548ad740a653af0126ab2d0af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерное оружие
Политика, ИРАН, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерное оружие
В Иране допустили изменение ядерной доктрины
Советник Харрази: Иран может изменить ядерную доктрину в случае экзистенциальной угрозы
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Иран может изменить ядерную доктрину при угрозе существованию страны, однако государство не разрабатывает ядерное оружие. Об этом заявил Financial Times советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази.
Тегеран в 2015 году подписал с Лондоном, Москвой, Вашингтоном, Берлином, Парижем и Вашингтоном Совместный всеобъемлющий план действий по ограничению иранской ядерной программы. США с приходом к власти Дональда Трампа вышли из соглашения. В ответ Иран начал постепенно сокращать свои обязательства. Отмечалось, что Тегеран отказался от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Харрази назвал FT два условия, при которых Тегеран внесет изменения в ядерную доктрину: экзистенциальная угроза Ирану и введение Западом санкций, снятых после присоединения страны к СВПД.
Он также подчеркнул, что Иран не выступает за создание ядерного оружия.
"До сих пор мы не принимали решения об обогащении урана более, чем на 60%. Но мы пытаемся расширить наш опыт, используя разные установки и методы", - отметил советник верховного лидера страны.
"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента