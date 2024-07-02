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В Иране допустили изменение ядерной доктрины - 02.07.2024, ПРАЙМ
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В Иране допустили изменение ядерной доктрины
В Иране допустили изменение ядерной доктрины - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Иране допустили изменение ядерной доктрины
Иран может изменить ядерную доктрину при угрозе существованию страны, однако государство не разрабатывает ядерное оружие. Об этом заявил Financial Times... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T10:42+0300
2024-07-02T10:42+0300
политика
иран
ядерная угроза
ядерная безопасность
ядерное оружие
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Иран может изменить ядерную доктрину при угрозе существованию страны, однако государство не разрабатывает ядерное оружие. Об этом заявил Financial Times советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази. Тегеран в 2015 году подписал с Лондоном, Москвой, Вашингтоном, Берлином, Парижем и Вашингтоном Совместный всеобъемлющий план действий по ограничению иранской ядерной программы. США с приходом к власти Дональда Трампа вышли из соглашения. В ответ Иран начал постепенно сокращать свои обязательства. Отмечалось, что Тегеран отказался от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Харрази назвал FT два условия, при которых Тегеран внесет изменения в ядерную доктрину: экзистенциальная угроза Ирану и введение Западом санкций, снятых после присоединения страны к СВПД.Он также подчеркнул, что Иран не выступает за создание ядерного оружия."До сих пор мы не принимали решения об обогащении урана более, чем на 60%. Но мы пытаемся расширить наш опыт, используя разные установки и методы", - отметил советник верховного лидера страны.
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иран, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерное оружие
Политика, ИРАН, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерное оружие
10:42 02.07.2024
 
В Иране допустили изменение ядерной доктрины

Советник Харрази: Иран может изменить ядерную доктрину в случае экзистенциальной угрозы

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© fotolia.com / aaastocks
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Иран может изменить ядерную доктрину при угрозе существованию страны, однако государство не разрабатывает ядерное оружие. Об этом заявил Financial Times советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази.
Тегеран в 2015 году подписал с Лондоном, Москвой, Вашингтоном, Берлином, Парижем и Вашингтоном Совместный всеобъемлющий план действий по ограничению иранской ядерной программы. США с приходом к власти Дональда Трампа вышли из соглашения. В ответ Иран начал постепенно сокращать свои обязательства. Отмечалось, что Тегеран отказался от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Харрази назвал FT два условия, при которых Тегеран внесет изменения в ядерную доктрину: экзистенциальная угроза Ирану и введение Западом санкций, снятых после присоединения страны к СВПД.
Он также подчеркнул, что Иран не выступает за создание ядерного оружия.
"До сих пор мы не принимали решения об обогащении урана более, чем на 60%. Но мы пытаемся расширить наш опыт, используя разные установки и методы", - отметил советник верховного лидера страны.
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ПолитикаИРАНядерная угрозаядерная безопасностьядерное оружие
 
 
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