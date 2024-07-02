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Кабмин увеличил субсидии на присоединение к сетям зарядок для электрокаров - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Кабмин увеличил субсидии на присоединение к сетям зарядок для электрокаров
Кабмин увеличил субсидии на присоединение к сетям зарядок для электрокаров - 02.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин увеличил субсидии на присоединение к сетям зарядок для электрокаров
Субсидии на технологическое присоединение к сетям зарядных станций для электромобилей в РФ увеличены до 60% от затрат с прежних 30%, правительство утвердило... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T09:24+0300
2024-07-02T09:49+0300
россия
электрокар
кабмин
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Субсидии на технологическое присоединение к сетям зарядных станций для электромобилей в РФ увеличены до 60% от затрат с прежних 30%, правительство утвердило соответствующие изменения в приложение к госпрограмме "Развитие энергетики", сообщает кабмин. "Инвесторы, занимающиеся созданием зарядной инфраструктуры для электромобилей, смогут получить дополнительную поддержку от государства... Документом скорректированы параметры предоставления субсидии на технологическое присоединение зарядок к электросетям. Теперь её размер может достигать 60% затрат на реализацию указанного этапа проекта, но не более 900 тысяч рублей. Ранее - до 30%, но не более 900 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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россия, электрокар
РОССИЯ, электрокар, Кабмин
09:24 02.07.2024 (обновлено: 09:49 02.07.2024)
 
Кабмин увеличил субсидии на присоединение к сетям зарядок для электрокаров

Кабмин увеличил субсидии на присоединение к сетям зарядок для электрокаров до 60%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗарядка электромобилей на Малой Дмитровке
Зарядка электромобилей на Малой Дмитровке - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Субсидии на технологическое присоединение к сетям зарядных станций для электромобилей в РФ увеличены до 60% от затрат с прежних 30%, правительство утвердило соответствующие изменения в приложение к госпрограмме "Развитие энергетики", сообщает кабмин.
"Инвесторы, занимающиеся созданием зарядной инфраструктуры для электромобилей, смогут получить дополнительную поддержку от государства... Документом скорректированы параметры предоставления субсидии на технологическое присоединение зарядок к электросетям. Теперь её размер может достигать 60% затрат на реализацию указанного этапа проекта, но не более 900 тысяч рублей. Ранее - до 30%, но не более 900 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
 
КабминРОССИЯэлектрокар
 
 
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