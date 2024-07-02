https://1prime.ru/20240702/karshering-849652063.html

СМИ: россияне стали чаще выбирать каршеринг

СМИ: россияне стали чаще выбирать каршеринг - 02.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: россияне стали чаще выбирать каршеринг

На фоне роста цен на такси россияне стали чаще делать выбор в пользу каршеринга, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные T-Data. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T10:43+0300

2024-07-02T10:43+0300

2024-07-02T10:47+0300

россия

каршеринг

такси

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. На фоне роста цен на такси россияне стали чаще делать выбор в пользу каршеринга, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные T-Data.Отмечается, что цены на такси в России выросли на треть с начала года, что привело к небольшому снижению количества поездок. Одной из причин сокращения считается отток водителей после ужесточения регулирования рынка пассажирских перевозок.Кроме того, средний чек за поездку на такси по стране за первые пять месяцев года вырос на 23% до 351 рубля, а оборот рынка такси увеличился на 21%.В то же время, количество поездок на каршеринге увеличилось на 3%, а оборот таких сервисов - на 17% за счет роста среднего чека. Рост спроса на услуги каршеринга зафиксировали различные компании, включая "Яндекс Драйв" и "Делимобиль".Ко всему прочему, россияне предпочитают каршеринг для поездок на дальние расстояния, а для передвижения внутри города предпочитают такси.Специалисты прогнозируют, что российский рынок совместной мобильности (включая каршеринг и кикшеринг) будет расти быстрее других сегментов, включая такси, в период с 2023 по 2028 годы. Доля такси в рынке мобильности снизится с 84% в 2023 году до 72% в 2028 году, в то время как доля совместной мобильности вырастет с 9% до 22%.

https://1prime.ru/20240320/karshering-846496441.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, каршеринг, такси