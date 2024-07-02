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В Китае обвинили НАТО во вмешательстве во внутренние дела - 02.07.2024, ПРАЙМ
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В Китае обвинили НАТО во вмешательстве во внутренние дела
В Китае обвинили НАТО во вмешательстве во внутренние дела - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Китае обвинили НАТО во вмешательстве во внутренние дела
Североатлантический альянс вмешивается в суверенные дела Китая, искажая его внутреннюю и внешнюю политику и угрожая безопасности государства. Об этом второго... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T10:57+0300
2024-07-02T10:57+0300
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ПЕКИН, 2 июл – ПРАЙМ. Североатлантический альянс вмешивается в суверенные дела Китая, искажая его внутреннюю и внешнюю политику и угрожая безопасности государства. Об этом второго июля на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они заключаются в том, чтобы использовать идеологические линии для создания противоречий, провоцирования конфронтации и обострения напряженности, то Китай действительно не может с этим согласиться", - подчеркнула дипломат.Кроме того, она рассказала, что в реальности Североатлантический альянс постоянно угрожает безопасности Китая, вмешиваясь в его внутренние дела. По ее словам, НАТО очерняет китайский политический курс.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что блок не рассматривает Китай в качестве противника, но КНР бросает вызов ценностям, интересам и безопасности альянса.
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китай, нато
КИТАЙ, НАТО
10:57 02.07.2024
 
В Китае обвинили НАТО во вмешательстве во внутренние дела

Представитель МИД Мао Нин: НАТО искажает внутреннюю и внешнюю политику Китая

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВеликая китайская стена
Великая китайская стена - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ПЕКИН, 2 июл – ПРАЙМ. Североатлантический альянс вмешивается в суверенные дела Китая, искажая его внутреннюю и внешнюю политику и угрожая безопасности государства. Об этом второго июля на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они заключаются в том, чтобы использовать идеологические линии для создания противоречий, провоцирования конфронтации и обострения напряженности, то Китай действительно не может с этим согласиться", - подчеркнула дипломат.
Кроме того, она рассказала, что в реальности Североатлантический альянс постоянно угрожает безопасности Китая, вмешиваясь в его внутренние дела. По ее словам, НАТО очерняет китайский политический курс.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что блок не рассматривает Китай в качестве противника, но КНР бросает вызов ценностям, интересам и безопасности альянса.
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