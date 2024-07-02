https://1prime.ru/20240702/kitay-849652480.html

В Китае обвинили НАТО во вмешательстве во внутренние дела

В Китае обвинили НАТО во вмешательстве во внутренние дела - 02.07.2024, ПРАЙМ

В Китае обвинили НАТО во вмешательстве во внутренние дела

Североатлантический альянс вмешивается в суверенные дела Китая, искажая его внутреннюю и внешнюю политику и угрожая безопасности государства. Об этом второго... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T10:57+0300

2024-07-02T10:57+0300

2024-07-02T10:57+0300

китай

нато

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ПЕКИН, 2 июл – ПРАЙМ. Североатлантический альянс вмешивается в суверенные дела Китая, искажая его внутреннюю и внешнюю политику и угрожая безопасности государства. Об этом второго июля на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они заключаются в том, чтобы использовать идеологические линии для создания противоречий, провоцирования конфронтации и обострения напряженности, то Китай действительно не может с этим согласиться", - подчеркнула дипломат.Кроме того, она рассказала, что в реальности Североатлантический альянс постоянно угрожает безопасности Китая, вмешиваясь в его внутренние дела. По ее словам, НАТО очерняет китайский политический курс.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что блок не рассматривает Китай в качестве противника, но КНР бросает вызов ценностям, интересам и безопасности альянса.

https://1prime.ru/20240702/ukraina-849650648.html

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китай, нато