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Совкомбанк начал сотрудничество с премиальным автомобильным брендом HONGQI

Совкомбанк начал сотрудничество с премиальным автомобильным брендом HONGQI - 02.07.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк начал сотрудничество с премиальным автомобильным брендом HONGQI

Совкомбанк и автомобильный бренд HONGQI объявляют о начале сотрудничества и запуске совместной программы автокредитования, сообщила пресс-служба кредитной... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T14:36+0300

2024-07-02T14:36+0300

2024-07-02T14:36+0300

авто

совкомбанк

китайские авто

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Совкомбанк и автомобильный бренд HONGQI объявляют о начале сотрудничества и запуске совместной программы автокредитования, сообщила пресс-служба кредитной организации."Наше сотрудничество с HONGQI – это возможность приобрести роскошный автомобиль на роскошных условиях. Мы уверены, что наши программы рассрочки и автокредитования в совокупности с преимуществами автомобилей HONGQI будут способствовать еще большему росту популярности этой марки в России", – сказал управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.Кредитная организация сообщила, что автомобили модельного ряда HONGQI можно приобрести без первоначального взноса по программе беспроцентной рассрочки сроком до 78 месяцев по карте "Халва". Кроме того, покупателям доступна программа субсидируемого кредитования по сниженным процентным ставкам, без первоначального взноса, на срок до 84 месяцев. Размер кредита может составлять от 300 тысяч до девяти миллионов рублей.Пресс-служба добавила, что программы доступны во всех официальных дилерских центрах HONGQI. Для оформления заявки необходимо прийти в центр с паспортом гражданина России, после рассмотрения заявки в течение часа подписать договор.Совкомбанк уточнил, что программы действуют на новые автомобили HONGQI HS5 Classic 2023-2024 гг. выпуска, HONGQI HS5 NEW 2023-2024 гг. выпуска., HONGQI H5 NEW 2023-2024 гг. выпуска, HONGQI H9 2023-2024 гг. выпуска, HONGQI E-HS9 2021, 2023-2024 года выпуска, HONGQI HS3 2024 года выпуска. "HONGQI всегда выбирает для сотрудничества самых надежных и стабильных партнеров. И Совкомбанк, входящий в первую десятку финансово-кредитных организаций России, безусловно относится именно к таким. Надеемся, что благодаря этому сотрудничеству, приобретение автомобилей HONGQI станет еще удобнее для клиентов. Профессионализм и опыт специалистов Совкомбанка помогут клиентам HONGQI почувствовать внимание к себе и заботу, необходимые в работе премиального бренда", - заключил исполнительный директор HONGQI в России Иван Савельев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, совкомбанк, китайские авто