Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ж/д перевозчик в Крым рассказал о компенсациях для пассажиров в жару - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240702/krym-849664122.html
Ж/д перевозчик в Крым рассказал о компенсациях для пассажиров в жару
Ж/д перевозчик в Крым рассказал о компенсациях для пассажиров в жару - 02.07.2024, ПРАЙМ
Ж/д перевозчик в Крым рассказал о компенсациях для пассажиров в жару
Железнодорожный перевозчик в Крым "Гранд Сервис Экспресс" возвращает часть стоимости билета в случае поломки кондиционера в вагоне и выдает пассажирам воду,... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:36+0300
2024-07-02T14:36+0300
происшествия
россия
крым
жара
аномальная жара
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_3418e27b44acb3cbe40e2eb3b2954769.jpg
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик в Крым "Гранд Сервис Экспресс" возвращает часть стоимости билета в случае поломки кондиционера в вагоне и выдает пассажирам воду, если температура воздуха в вагоне выше 28 градусов, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика. При этом в ГСЭ подчеркнули, что кондиционерами оснащены все поезда компании. "С каждой жалобой, направленной официально через форму обратной связи, мы работаем индивидуально и возвращаем часть средств при проезде в вагоне с поломками системы кондиционирования. Раздача воды пассажирам у нас предусмотрена, если температура воздуха в вагоне выше 28 градусов", — сообщили в компании. В поездах №551/552 по маршруту Нижний Новгород — Симферополь и №177/178 по маршруту Москва-Киевская — Симферополь установлены системы кондиционирования воздуха. Однако при высоких температурах они могут работать менее эффективно. В этих составах класс обслуживания понижен." Фактически кондиционеры в этих поездах есть, однако они могут не обеспечивать необходимую температуру в вагоне в условиях жаркого климата", — добавили в компании. "Гранд Сервис Экспресс" — единственный железнодорожный перевозчик в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.
https://1prime.ru/20240608/avrora-848992589.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_8b232203c6c79ff003585ea744cbc8a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, жара, аномальная жара
Происшествия, РОССИЯ, КРЫМ, жара, Аномальная жара
14:36 02.07.2024
 
Ж/д перевозчик в Крым рассказал о компенсациях для пассажиров в жару

Ж/д перевозчик в Крым возвращает часть средств за билет при поломке кондиционера

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНабережная имени Ленина в Ялте, Крым
Набережная имени Ленина в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик в Крым "Гранд Сервис Экспресс" возвращает часть стоимости билета в случае поломки кондиционера в вагоне и выдает пассажирам воду, если температура воздуха в вагоне выше 28 градусов, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
При этом в ГСЭ подчеркнули, что кондиционерами оснащены все поезда компании.
"С каждой жалобой, направленной официально через форму обратной связи, мы работаем индивидуально и возвращаем часть средств при проезде в вагоне с поломками системы кондиционирования. Раздача воды пассажирам у нас предусмотрена, если температура воздуха в вагоне выше 28 градусов", — сообщили в компании.
В поездах №551/552 по маршруту Нижний Новгород — Симферополь и №177/178 по маршруту Москва-Киевская — Симферополь установлены системы кондиционирования воздуха. Однако при высоких температурах они могут работать менее эффективно. В этих составах класс обслуживания понижен.
% Ленинградский вокзал - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Назван срок запуска поезда "Аврора"
8 июня, 05:20
" Фактически кондиционеры в этих поездах есть, однако они могут не обеспечивать необходимую температуру в вагоне в условиях жаркого климата", — добавили в компании.
"Гранд Сервис Экспресс" — единственный железнодорожный перевозчик в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.
 
ПроисшествияРОССИЯКРЫМжараАномальная жара
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала