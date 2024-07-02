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Ж/д перевозчик в Крым рассказал о компенсациях для пассажиров в жару
Ж/д перевозчик в Крым рассказал о компенсациях для пассажиров в жару - 02.07.2024, ПРАЙМ
Ж/д перевозчик в Крым рассказал о компенсациях для пассажиров в жару
Железнодорожный перевозчик в Крым "Гранд Сервис Экспресс" возвращает часть стоимости билета в случае поломки кондиционера в вагоне и выдает пассажирам воду,... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:36+0300
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик в Крым "Гранд Сервис Экспресс" возвращает часть стоимости билета в случае поломки кондиционера в вагоне и выдает пассажирам воду, если температура воздуха в вагоне выше 28 градусов, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика. При этом в ГСЭ подчеркнули, что кондиционерами оснащены все поезда компании. "С каждой жалобой, направленной официально через форму обратной связи, мы работаем индивидуально и возвращаем часть средств при проезде в вагоне с поломками системы кондиционирования. Раздача воды пассажирам у нас предусмотрена, если температура воздуха в вагоне выше 28 градусов", — сообщили в компании. В поездах №551/552 по маршруту Нижний Новгород — Симферополь и №177/178 по маршруту Москва-Киевская — Симферополь установлены системы кондиционирования воздуха. Однако при высоких температурах они могут работать менее эффективно. В этих составах класс обслуживания понижен." Фактически кондиционеры в этих поездах есть, однако они могут не обеспечивать необходимую температуру в вагоне в условиях жаркого климата", — добавили в компании. "Гранд Сервис Экспресс" — единственный железнодорожный перевозчик в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.
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Ж/д перевозчик в Крым рассказал о компенсациях для пассажиров в жару
Ж/д перевозчик в Крым возвращает часть средств за билет при поломке кондиционера
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик в Крым "Гранд Сервис Экспресс" возвращает часть стоимости билета в случае поломки кондиционера в вагоне и выдает пассажирам воду, если температура воздуха в вагоне выше 28 градусов, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
При этом в ГСЭ подчеркнули, что кондиционерами оснащены все поезда компании.
"С каждой жалобой, направленной официально через форму обратной связи, мы работаем индивидуально и возвращаем часть средств при проезде в вагоне с поломками системы кондиционирования. Раздача воды пассажирам у нас предусмотрена, если температура воздуха в вагоне выше 28 градусов", — сообщили в компании.
В поездах №551/552 по маршруту Нижний Новгород — Симферополь и №177/178 по маршруту Москва-Киевская — Симферополь установлены системы кондиционирования воздуха. Однако при высоких температурах они могут работать менее эффективно. В этих составах класс обслуживания понижен.
Назван срок запуска поезда "Аврора"
" Фактически кондиционеры в этих поездах есть, однако они могут не обеспечивать необходимую температуру в вагоне в условиях жаркого климата", — добавили в компании.
"Гранд Сервис Экспресс" — единственный железнодорожный перевозчик в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.