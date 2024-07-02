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Окажется опасной: Путин сделал грозное предупреждение Западу
Окажется опасной: Путин сделал грозное предупреждение Западу - 02.07.2024, ПРАЙМ
Окажется опасной: Путин сделал грозное предупреждение Западу
Президент России Владимир Путин, направив корабли ВМФ к Кубе, послал США сигнал. Об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на эксперта по обороне Иэна... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:21+0300
2024-07-02T12:21+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, направив корабли ВМФ к Кубе, послал США сигнал. Об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на эксперта по обороне Иэна Баллантайна.12 июня корабельная группа Северного флота, состоящая из АПЛ "Казань", фрегата "Адмирал Горшков", танкера-снабженца "Академик Пашин" и спасательного буксира ВМФ РФ "Николай Чикер", зашла в порт Гаваны, визит продлился до 17 июня."Недавнее развертывание Владимиром Путиным "грозной" атомной подводной лодки на Кубе <...> должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной", - сказал Баллантайн.Он напомнил, что Вашингтон и союзники отслеживали передвижение российских кораблей с момента их отплытия от Арктики.
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куба, россия, флот, вмф россии, владимир путин, запад
КУБА, РОССИЯ, флот, ВМФ России, Владимир Путин, ЗАПАД
Окажется опасной: Путин сделал грозное предупреждение Западу
Daily Express: Путин послал грозный сигнал США атомной подлодкой на Кубе
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин, направив корабли ВМФ к Кубе, послал США сигнал. Об этом пишет газета Daily Express
со ссылкой на эксперта по обороне Иэна Баллантайна.
12 июня корабельная группа Северного флота, состоящая из АПЛ "Казань", фрегата "Адмирал Горшков", танкера-снабженца "Академик Пашин" и спасательного буксира ВМФ РФ "Николай Чикер", зашла в порт Гаваны, визит продлился до 17 июня.
"Недавнее развертывание Владимиром Путиным "грозной" атомной подводной лодки на Кубе <...> должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной", - сказал Баллантайн.
Он напомнил, что Вашингтон и союзники отслеживали передвижение российских кораблей с момента их отплытия от Арктики.
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