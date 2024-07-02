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Окажется опасной: Путин сделал грозное предупреждение Западу

Окажется опасной: Путин сделал грозное предупреждение Западу - 02.07.2024, ПРАЙМ

Окажется опасной: Путин сделал грозное предупреждение Западу

Президент России Владимир Путин, направив корабли ВМФ к Кубе, послал США сигнал. Об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на эксперта по обороне Иэна... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T12:21+0300

2024-07-02T12:21+0300

2024-07-02T12:21+0300

куба

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, направив корабли ВМФ к Кубе, послал США сигнал. Об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на эксперта по обороне Иэна Баллантайна.12 июня корабельная группа Северного флота, состоящая из АПЛ "Казань", фрегата "Адмирал Горшков", танкера-снабженца "Академик Пашин" и спасательного буксира ВМФ РФ "Николай Чикер", зашла в порт Гаваны, визит продлился до 17 июня."Недавнее развертывание Владимиром Путиным "грозной" атомной подводной лодки на Кубе <...> должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной", - сказал Баллантайн.Он напомнил, что Вашингтон и союзники отслеживали передвижение российских кораблей с момента их отплытия от Арктики.

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куба

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куба, россия, флот, вмф россии, владимир путин, запад