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Турция нарастила закупки одного продукта в России до рекорда за год
Турция нарастила закупки одного продукта в России до рекорда за год - 02.07.2024, ПРАЙМ
Турция нарастила закупки одного продукта в России до рекорда за год
Турция в преддверии временного запрета на импорт пшеницы резко нарастила закупки других видов зерна в России: в мае по сравнению с апрелем поставки проса... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T05:15+0300
2024-07-02T05:15+0300
2024-07-02T05:16+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Турция в преддверии временного запрета на импорт пшеницы резко нарастила закупки других видов зерна в России: в мае по сравнению с апрелем поставки проса выросли втрое, а кукурузы - вдвое, до рекорда с предыдущего мая, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Турция планирует приостановить импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября для защиты местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на нее. Всего в мае Турция закупила у России 843 тысячи тонн зерна - большая часть этого объема (68%, или 569 тысяч тонн) пришлась на пшеницу. При этом по сравнению с апрелем поставки практически не изменились, сократившись всего на 4%. Второй по востребованности растительной культурой стала кукуруза - она составила почти треть всех поставок (267,4 тысячи тонн), а за месяц объемы импорта выросли сразу вдвое. На ячмень пришлось меньше 1% поставок (5 тысяч тонн) - месяцем ранее Турция его не закупала. На четвертом месте по объемам импорта было просо (1 тысяча тонн), также показавшее довольно заметную положительную динамику: за месяц объемы подросли сразу втрое.
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россия, турция
Турция нарастила закупки одного продукта в России до рекорда за год
Турция нарастила закупки кукурузы в России в мае до рекорда за год
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Турция в преддверии временного запрета на импорт пшеницы резко нарастила закупки других видов зерна в России: в мае по сравнению с апрелем поставки проса выросли втрое, а кукурузы - вдвое, до рекорда с предыдущего мая, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.
Турция планирует приостановить импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября для защиты местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на нее.
Всего в мае Турция закупила у России 843 тысячи тонн зерна - большая часть этого объема (68%, или 569 тысяч тонн) пришлась на пшеницу. При этом по сравнению с апрелем поставки практически не изменились, сократившись всего на 4%.
Второй по востребованности растительной культурой стала кукуруза - она составила почти треть всех поставок (267,4 тысячи тонн), а за месяц объемы импорта выросли сразу вдвое. На ячмень пришлось меньше 1% поставок (5 тысяч тонн) - месяцем ранее Турция его не закупала.
На четвертом месте по объемам импорта было просо (1 тысяча тонн), также показавшее довольно заметную положительную динамику: за месяц объемы подросли сразу втрое.
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