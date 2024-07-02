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Wildberries увеличил количество кулеров на складах из-за аномальной жары

Wildberries увеличил количество кулеров на складах из-за аномальной жары - 02.07.2024, ПРАЙМ

Wildberries увеличил количество кулеров на складах из-за аномальной жары

Wildberries увеличил количество кулеров на складах в связи с аномальной жарой в ряде регионов России, а также дополнительно устанавливает вентиляторы, сообщили... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T15:00+0300

2024-07-02T15:00+0300

2024-07-02T15:00+0300

россия

wildberries

аномальная жара

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Wildberries увеличил количество кулеров на складах в связи с аномальной жарой в ряде регионов России, а также дополнительно устанавливает вентиляторы, сообщили РИА Новости в компании. Отмечается, что компания принимает все необходимые меры для безопасности сотрудников и исполнителей на складах в связи с аномальной жарой, которая охватила несколько регионов страны. "На объектах уже увеличено количество количество кулеров с питьевой водой. Дополнительно устанавливаются вентиляторы, также обеспечили ночное проветривание помещений", - заявили в Wildberries. Там также подчеркнули, что настоятельно просят сотрудников обращаться к руководству склада и специалистам по безопасности при плохом самочувствии и любых симптомах недомогания – исполнителям "окажут первую медицинскую помощь на любом объекте, а также при необходимости вызовут скорую помощь". Агентство направило запросы в Ozon и "Яндекс Маркет". Аномальная жара установилась в ряде регионов России. Так, например, жара до 41 градуса ожидается со вторника по пятницу в Волгоградской области, а температура до плюс 35 градусов ожидается со среды в восьми районах республики Коми, а также в Сыктывкаре. В Москве во вторник воздух прогрелся до плюс 31 градуса - этот день стал самым жарким для 2 июля за все время метеонаблюдений на ВДНХ с 1949 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, wildberries, аномальная жара