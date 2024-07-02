https://1prime.ru/20240702/kulery-849664941.html
Wildberries увеличил количество кулеров на складах из-за аномальной жары
Wildberries увеличил количество кулеров на складах из-за аномальной жары - 02.07.2024, ПРАЙМ
Wildberries увеличил количество кулеров на складах из-за аномальной жары
Wildberries увеличил количество кулеров на складах в связи с аномальной жарой в ряде регионов России, а также дополнительно устанавливает вентиляторы, сообщили... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T15:00+0300
2024-07-02T15:00+0300
2024-07-02T15:00+0300
россия
wildberries
аномальная жара
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Wildberries увеличил количество кулеров на складах в связи с аномальной жарой в ряде регионов России, а также дополнительно устанавливает вентиляторы, сообщили РИА Новости в компании. Отмечается, что компания принимает все необходимые меры для безопасности сотрудников и исполнителей на складах в связи с аномальной жарой, которая охватила несколько регионов страны. "На объектах уже увеличено количество количество кулеров с питьевой водой. Дополнительно устанавливаются вентиляторы, также обеспечили ночное проветривание помещений", - заявили в Wildberries. Там также подчеркнули, что настоятельно просят сотрудников обращаться к руководству склада и специалистам по безопасности при плохом самочувствии и любых симптомах недомогания – исполнителям "окажут первую медицинскую помощь на любом объекте, а также при необходимости вызовут скорую помощь". Агентство направило запросы в Ozon и "Яндекс Маркет". Аномальная жара установилась в ряде регионов России. Так, например, жара до 41 градуса ожидается со вторника по пятницу в Волгоградской области, а температура до плюс 35 градусов ожидается со среды в восьми районах республики Коми, а также в Сыктывкаре. В Москве во вторник воздух прогрелся до плюс 31 градуса - этот день стал самым жарким для 2 июля за все время метеонаблюдений на ВДНХ с 1949 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e6c91ccf11fe8659baeede447af51b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, wildberries, аномальная жара
РОССИЯ, Wildberries, Аномальная жара
Wildberries увеличил количество кулеров на складах из-за аномальной жары
Wildberries увеличил количество кулеров на складах в связи с аномальной жарой
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Wildberries увеличил количество кулеров на складах в связи с аномальной жарой в ряде регионов России, а также дополнительно устанавливает вентиляторы, сообщили РИА Новости в компании.
Отмечается, что компания принимает все необходимые меры для безопасности сотрудников и исполнителей на складах в связи с аномальной жарой, которая охватила несколько регионов страны.
"На объектах уже увеличено количество количество кулеров с питьевой водой. Дополнительно устанавливаются вентиляторы, также обеспечили ночное проветривание помещений", - заявили в Wildberries.
Там также подчеркнули, что настоятельно просят сотрудников обращаться к руководству склада и специалистам по безопасности при плохом самочувствии и любых симптомах недомогания – исполнителям "окажут первую медицинскую помощь на любом объекте, а также при необходимости вызовут скорую помощь". Агентство направило запросы в Ozon и "Яндекс Маркет".
Аномальная жара установилась в ряде регионов России. Так, например, жара до 41 градуса ожидается со вторника по пятницу в Волгоградской области, а температура до плюс 35 градусов ожидается со среды в восьми районах республики Коми, а также в Сыктывкаре. В Москве во вторник воздух прогрелся до плюс 31 градуса - этот день стал самым жарким для 2 июля за все время метеонаблюдений на ВДНХ с 1949 года.