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Долю российского производства важнейших лекарств увеличат, заявил Мишустин

Долю российского производства важнейших лекарств увеличат, заявил Мишустин - 02.07.2024, ПРАЙМ

Долю российского производства важнейших лекарств увеличат, заявил Мишустин

В рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства важнейших лекарств до 90%, сообщил... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T17:43+0300

2024-07-02T17:43+0300

2024-07-02T17:44+0300

михаил мишустин

лекарства

отечественные лекарства

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. В рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства важнейших лекарств до 90%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по новым технологиям сбережения здоровья."Что касается производственной базы, то за период действия национального проекта предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90 процентов, по медицинским изделиям - до 40 процентов", - сказал премьер.Мишустин добавил, что это будет способствовать формированию технологического суверенитета страны в области фармацевтики и медицинской промышленности.

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михаил мишустин, лекарства, отечественные лекарства