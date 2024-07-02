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Долю российского производства важнейших лекарств увеличат, заявил Мишустин - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Долю российского производства важнейших лекарств увеличат, заявил Мишустин
Долю российского производства важнейших лекарств увеличат, заявил Мишустин - 02.07.2024, ПРАЙМ
Долю российского производства важнейших лекарств увеличат, заявил Мишустин
В рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства важнейших лекарств до 90%, сообщил... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T17:43+0300
2024-07-02T17:44+0300
михаил мишустин
лекарства
отечественные лекарства
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. В рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства важнейших лекарств до 90%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по новым технологиям сбережения здоровья."Что касается производственной базы, то за период действия национального проекта предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90 процентов, по медицинским изделиям - до 40 процентов", - сказал премьер.Мишустин добавил, что это будет способствовать формированию технологического суверенитета страны в области фармацевтики и медицинской промышленности.
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михаил мишустин, лекарства, отечественные лекарства
Михаил Мишустин, лекарства, отечественные лекарства
17:43 02.07.2024 (обновлено: 17:44 02.07.2024)
 
Долю российского производства важнейших лекарств увеличат, заявил Мишустин

Мишустин: планируется увеличить долю отечественного производства важнейших лекарств до 90%

© fotolia.com / Alexander RathsЛекарства.
Лекарства. - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© fotolia.com / Alexander Raths
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. В рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства важнейших лекарств до 90%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по новым технологиям сбережения здоровья.
"Что касается производственной базы, то за период действия национального проекта предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90 процентов, по медицинским изделиям - до 40 процентов", - сказал премьер.
Мишустин добавил, что это будет способствовать формированию технологического суверенитета страны в области фармацевтики и медицинской промышленности.
 
Михаил Мишустинлекарстваотечественные лекарства
 
 
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