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Кабмин одобрил запрет банкам самостоятельно повышать лимит по кредиту

Кабмин одобрил запрет банкам самостоятельно повышать лимит по кредиту - 02.07.2024, ПРАЙМ

Кабмин одобрил запрет банкам самостоятельно повышать лимит по кредиту

Правительство РФ при условии доработки поддержало законопроект о запрете банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования, проект отзыва кабмина есть... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T13:33+0300

2024-07-02T13:33+0300

2024-07-02T13:33+0300

экономика

россия

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правительство

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ при условии доработки поддержало законопроект о запрете банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. "Положения законопроекта направлены на недопущение практики включения кредиторами в условия кредитного договора возможности увеличения лимита кредитования в одностороннем порядке. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - написано в документе.

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