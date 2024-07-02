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Кабмин одобрил запрет банкам самостоятельно повышать лимит по кредиту - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Кабмин одобрил запрет банкам самостоятельно повышать лимит по кредиту
Кабмин одобрил запрет банкам самостоятельно повышать лимит по кредиту - 02.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин одобрил запрет банкам самостоятельно повышать лимит по кредиту
Правительство РФ при условии доработки поддержало законопроект о запрете банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования, проект отзыва кабмина есть... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T13:33+0300
2024-07-02T13:33+0300
экономика
россия
банки
правительство
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ при условии доработки поддержало законопроект о запрете банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. "Положения законопроекта направлены на недопущение практики включения кредиторами в условия кредитного договора возможности увеличения лимита кредитования в одностороннем порядке. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - написано в документе.
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россия, банки, правительство
Экономика, РОССИЯ, Банки, правительство
13:33 02.07.2024
 
Кабмин одобрил запрет банкам самостоятельно повышать лимит по кредиту

Кабмин одобрил проект о запрете банкам самостоятельно повышать лимит по кредиту

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ при условии доработки поддержало законопроект о запрете банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
"Положения законопроекта направлены на недопущение практики включения кредиторами в условия кредитного договора возможности увеличения лимита кредитования в одностороннем порядке. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - написано в документе.
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиправительство
 
 
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