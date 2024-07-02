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Власти Литвы подготовили план эвакуации Вильнюса из-за соседей

Власти Литвы подготовили план эвакуации Вильнюса из-за соседей - 02.07.2024, ПРАЙМ

Власти Литвы подготовили план эвакуации Вильнюса из-за соседей

Власти Литвы разработали план обороны Вильнюса, включающий также план по эвакуации столицы, рассказал Delfi градоначальник Валдас Бенкунскас. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T20:40+0300

2024-07-02T20:40+0300

2024-07-02T20:40+0300

политика

литва

вильнюс

эвакуация

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Власти Литвы разработали план обороны Вильнюса, включающий также план по эвакуации столицы, рассказал Delfi градоначальник Валдас Бенкунскас."Вильнюс — столица, поэтому он мишень и цель номер один. И, вне всякого сомнения, мы находимся рядом с границей Беларуси. В нескольких десятках километров от Вильнюса есть Островецкая АЭС, которая является угрозой", — сказал Бенкунскас.По его словам, в случае необходимости эвакуация города будет проводиться по шести дорогам, ведущим на запад и юг. Точные маршруты будут зависеть от различных условий, таких как состояние мостов в городе. Бенкунскас также оценил состояние убежищ в Вильнюсе. Он сообщил, что в настоящее время в них может укрыться половина жителей города, но впоследствии власти планируют подготовить убежища для всего населения. Для защиты от танков и другой военной техники на особо опасных направлениях будут установлены противотанковые ежи и бетонные надолбы.В конце января военное ведомство Эстонии сообщило, что прибалтийские республики достигли договоренности об обустройстве на границе с Россией "линии обороны". Издание Postimees написало, что власти республики также построят около шести сотен бункеров.

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литва, вильнюс, эвакуация