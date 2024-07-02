https://1prime.ru/20240702/makron-849647154.html

Во Франции предсказали роль Макрона в "правительстве сожительства"

Во Франции предсказали роль Макрона в "правительстве сожительства" - 02.07.2024, ПРАЙМ

Во Франции предсказали роль Макрона в "правительстве сожительства"

Роль действующего президента Франции Эмманюэля Макрона в "правительстве сожительства" при премьер-министре от оппозиции будет символической, поделился своим... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T07:08+0300

2024-07-02T07:08+0300

2024-07-02T07:08+0300

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франция

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ПАРИЖ, 2 июл – ПРАЙМ. Роль действующего президента Франции Эмманюэля Макрона в "правительстве сожительства" при премьер-министре от оппозиции будет символической, поделился своим мнением эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.Эксперт добавил, что глава государства будет не способен принимать решений, в том числе об отправке войск на Украину. Тем не менее, по его словам, Макрон не намерен отказываться от своих полномочий даже при потере существенного числа мест в парламенте."Если ему придется управлять в условиях "правительства сожительства" с Жорданом Барделла, если тот станет премьер-министром, это будет крайне тяжело. Но это будет тяжело с любым (премьер-министром). Макрон привык править единолично, решение о роспуске парламента было принято без консультаций с премьер-министром. Для человека с характером Макрона крайне тяжело принять, что его власть полностью ограничена и ему больше ничего не остаётся делать, кроме символических вещей, как выражать несогласие с предложениями "Национального объединения", но это чисто символическая роль", - отметил эксперт. Поликар указал, что французский президент в вопросе отправки войск на Украину будет связан решением парламента. Он добавил, что при "правительстве сожительства" в стране будет парламентский строй, а не президентский в том виде, в каком он есть сейчас.Ранее сообщалось, что по итогам первого тура парламентских выборов во Франции лидером стала партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Она набрала 34,2 процента голосов.

https://1prime.ru/20240701/makron-849624291.html

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россия, франция, эммануэль макрон