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Во Франции предсказали роль Макрона в "правительстве сожительства" - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Во Франции предсказали роль Макрона в "правительстве сожительства"
Во Франции предсказали роль Макрона в "правительстве сожительства" - 02.07.2024, ПРАЙМ
Во Франции предсказали роль Макрона в "правительстве сожительства"
Роль действующего президента Франции Эмманюэля Макрона в "правительстве сожительства" при премьер-министре от оппозиции будет символической, поделился своим... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T07:08+0300
2024-07-02T07:08+0300
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ПАРИЖ, 2 июл – ПРАЙМ. Роль действующего президента Франции Эмманюэля Макрона в "правительстве сожительства" при премьер-министре от оппозиции будет символической, поделился своим мнением эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.Эксперт добавил, что глава государства будет не способен принимать решений, в том числе об отправке войск на Украину. Тем не менее, по его словам, Макрон не намерен отказываться от своих полномочий даже при потере существенного числа мест в парламенте."Если ему придется управлять в условиях "правительства сожительства" с Жорданом Барделла, если тот станет премьер-министром, это будет крайне тяжело. Но это будет тяжело с любым (премьер-министром). Макрон привык править единолично, решение о роспуске парламента было принято без консультаций с премьер-министром. Для человека с характером Макрона крайне тяжело принять, что его власть полностью ограничена и ему больше ничего не остаётся делать, кроме символических вещей, как выражать несогласие с предложениями "Национального объединения", но это чисто символическая роль", - отметил эксперт. Поликар указал, что французский президент в вопросе отправки войск на Украину будет связан решением парламента. Он добавил, что при "правительстве сожительства" в стране будет парламентский строй, а не президентский в том виде, в каком он есть сейчас.Ранее сообщалось, что по итогам первого тура парламентских выборов во Франции лидером стала партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Она набрала 34,2 процента голосов.
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россия, франция, эммануэль макрон
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
07:08 02.07.2024
 
Во Франции предсказали роль Макрона в "правительстве сожительства"

Эксперт Поликар: роль Макрона в "правительстве сожительства" будет символической

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 2 июл – ПРАЙМ. Роль действующего президента Франции Эмманюэля Макрона в "правительстве сожительства" при премьер-министре от оппозиции будет символической, поделился своим мнением эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.
Эксперт добавил, что глава государства будет не способен принимать решений, в том числе об отправке войск на Украину. Тем не менее, по его словам, Макрон не намерен отказываться от своих полномочий даже при потере существенного числа мест в парламенте.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
Макрон — все. Францией будут управлять политики, симпатизирующие Путину
Вчера, 10:30
"Если ему придется управлять в условиях "правительства сожительства" с Жорданом Барделла, если тот станет премьер-министром, это будет крайне тяжело. Но это будет тяжело с любым (премьер-министром). Макрон привык править единолично, решение о роспуске парламента было принято без консультаций с премьер-министром. Для человека с характером Макрона крайне тяжело принять, что его власть полностью ограничена и ему больше ничего не остаётся делать, кроме символических вещей, как выражать несогласие с предложениями "Национального объединения", но это чисто символическая роль", - отметил эксперт.
Поликар указал, что французский президент в вопросе отправки войск на Украину будет связан решением парламента. Он добавил, что при "правительстве сожительства" в стране будет парламентский строй, а не президентский в том виде, в каком он есть сейчас.
Ранее сообщалось, что по итогам первого тура парламентских выборов во Франции лидером стала партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Она набрала 34,2 процента голосов.
 
РОССИЯФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
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