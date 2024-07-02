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После поражения в первом туре выборов СМИ "потеряли" Макрона - 02.07.2024, ПРАЙМ
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После поражения в первом туре выборов СМИ "потеряли" Макрона
После поражения в первом туре выборов СМИ "потеряли" Макрона - 02.07.2024, ПРАЙМ
После поражения в первом туре выборов СМИ "потеряли" Макрона
Президент Франции Эмманюэль Макрон перестал появляться на публике после победы "Национального объединения" Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов,... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:59+0300
2024-07-02T13:00+0300
эммануэль макрон
франция
марин ле пен
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон перестал появляться на публике после победы "Национального объединения" Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов, пишут Bloomberg и Financial Times. По данным агентства, последний раз президент попадал в объективы фотокамер во время прогулки с супругой Брижит за несколько часов перед оглашением результатов голосования. В ходе кампании помощники советовали ему "не высовываться" из-за своей непопулярности, пишет Bloomberg. Но Марон проигнорировал рекомендации. Партия Марин Ле Пен может получить парламентское большинство. В первом туре она набрала 33,4 процента голосов, опередив "Новый народный фронт" и партию Макрона "Вместе".
https://1prime.ru/20240701/makron-849624291.html
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эммануэль макрон, франция, марин ле пен
Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, Марин Ле Пен
12:59 02.07.2024 (обновлено: 13:00 02.07.2024)
 
После поражения в первом туре выборов СМИ "потеряли" Макрона

Bloomberg и FT рассказали о "пропаже" Макрона после выборов в парламент Франции

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон перестал появляться на публике после победы "Национального объединения" Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов, пишут Bloomberg и Financial Times.
По данным агентства, последний раз президент попадал в объективы фотокамер во время прогулки с супругой Брижит за несколько часов перед оглашением результатов голосования. В ходе кампании помощники советовали ему "не высовываться" из-за своей непопулярности, пишет Bloomberg. Но Марон проигнорировал рекомендации.
Партия Марин Ле Пен может получить парламентское большинство. В первом туре она набрала 33,4 процента голосов, опередив "Новый народный фронт" и партию Макрона "Вместе".
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
Макрон — все. Францией будут управлять политики, симпатизирующие Путину
Вчера, 10:30
 
Эммануэль МакронФРАНЦИЯМарин Ле Пен
 
 
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