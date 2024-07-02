https://1prime.ru/20240702/makron-849659543.html

После поражения в первом туре выборов СМИ "потеряли" Макрона

После поражения в первом туре выборов СМИ "потеряли" Макрона - 02.07.2024, ПРАЙМ

После поражения в первом туре выборов СМИ "потеряли" Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон перестал появляться на публике после победы "Национального объединения" Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов,... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T12:59+0300

2024-07-02T12:59+0300

2024-07-02T13:00+0300

эммануэль макрон

франция

марин ле пен

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон перестал появляться на публике после победы "Национального объединения" Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов, пишут Bloomberg и Financial Times. По данным агентства, последний раз президент попадал в объективы фотокамер во время прогулки с супругой Брижит за несколько часов перед оглашением результатов голосования. В ходе кампании помощники советовали ему "не высовываться" из-за своей непопулярности, пишет Bloomberg. Но Марон проигнорировал рекомендации. Партия Марин Ле Пен может получить парламентское большинство. В первом туре она набрала 33,4 процента голосов, опередив "Новый народный фронт" и партию Макрона "Вместе".

https://1prime.ru/20240701/makron-849624291.html

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эммануэль макрон, франция, марин ле пен